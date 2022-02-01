14 тысяч открыток с картинами петербургских художников были отправлены через арт-почту

Тысячи россиян смогли бесплатно поделиться праздничной атмосферой новогоднего Петербурга с близкими. Фото: «Лахта Центр».

С 22 декабря по 31 января каждый желающий мог бесплатно отправить открытки через сайт и специальные новогодние пункты Почты России на базе центров «Городского туристско-информационного бюро».

Проект, инициированный и реализованный при поддержке ПАО «Газпром», получил название «Лахта в арт-фокусе». Сюжеты картин «Солнечный день» Вячеслава Беречинского, «Это будет хороший год» Екатерины Хозацкой, «Зиме дорогу!» Анастасии Мамошиной, «Волшебная ночь» Ольги Квашниной и «Скоро Новый год» Алисы Юфы объединила общая тема – новые достопримечательности Петербурга. Как и в реальности, на иллюстрациях «Лахта Центр», стадион «Газпром Арена», Западный скоростной диаметр и Вантовый мост через Корабельный фарватер гармонично дополняют панорамы с Тучковым мостом, Исаакиевским собором и Петропавловской крепостью.

География посланий широка: более 300 населённых пунктов во всех регионах России. Открытки разлетелись и за пределы страны, например, были отправлены жителям Австралии, США, Италии, Германии, Швейцарии, Украины, Белоруссии и Казахстана. И почти в космос: российским космонавтам в звёздный городок.

Специальный сайт проекта был доступен из любой точки мира – вместе с заявками на отправку открыток организаторы получили тысячи добрых слов и в адрес проекта.

Несмотря на завершение рассылки поздравлений, виртуальный вернисаж на сайте «Комсомольской правды» продолжает работать. Полюбоваться на картины можно по ссылке.

«Я очень рада, что в этом году у меня появилась уникальная возможность отправить открытки с моим дизайном – это потрясающе. Для иллюстрации я выбрала урбанистический современный пейзаж с «Лахта Центром», а также мостом Бетанкура и «Газпром Ареной», но с отсылкой к классической теме – через разводной Тучков мост – объединила символы Петербурга. Новогоднюю тему задают карамельно-сливочные цвета картины. Открытки я отправила, например, подруге в Тулу и подруге мамы в Томск, а также другим друзьям и родственникам», – поделилась художница Анастасия Мамошина.

Открытки с добрыми пожеланиями отправили по всей стране и даже за границу. Фото: «Лахта Центр».

«Я считаю, что «Лахта Центр» – один из самых интересных архитектурных объектов Санкт-Петербурга. Мне кажется, что он удачно вписывается в наш город. Это освоение нового пространства, там будет строиться инфраструктура, соответственно, будут играть дети, кипеть жизнь, город будет развиваться. Вместе с радостными и добрыми словами, открытки отправили по всей стране и даже за границу – прекрасное сочетание традиций и современности», – рассказал художник Вячеслав Беречинский.

«Отправка почтовых открыток – это добрая традиция, возможность поделиться впечатлениями в моменте. Получить печатную открытку особенно приятно: она несет эмоции близкого человека. Отправляя друзьям и близким почтовые открытки с изображением памятников архитектуры и природных достопримечательностей, можно рассказать о тех местах, где побывал», — подчеркнул директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

«Офисы и павильоны туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга ежедневно посещают сотни туристов как из регионов России, так и из-за рубежа. В 2021 году город на Неве посетили 5,8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. По сравнению с 2020 годом это количество выросло более чем в два раза. Я очень рад, что на наших площадках, помимо высококачественной консультации и помощи, гости города получили ещё и прекрасную возможность поделиться праздничной атмосферой новогоднего Петербурга», – отметил генеральный директор СПб ГБУ «ГТИБ» Юрий Богданов.

Партнеры проекта: Почта России, СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», «Комсомольская правда» при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.