В Пулково открылся фотопроект «Давно не виделись» о петербуржцах старшего поколения

Фотопроект «Давно не виделись» появился в аэропорту Пулково. На фото Супруги Королевы. Фото: Ольга Проскурина

25 января в аэропорту Пулково открылась выставка фотопроекта «Давно не виделись». В зоне вылета внутренних рейсов представлено более 45 работ. Проект организован по инициативе Благотворительного фонда «Доброделы» и посвящен пожилым людям и их личным историям, связанным с городом Санкт-Петербургом – историям, которые должны передаваться от старшего поколения к младшему и хранить в себе память о знаковых событиях семейного архива. Идеологом и фотографом проекта стала Ольга Проскурина.

Фотопроект рассказывает о ветеранах, участниках военных действий, блокадников, детей войны и других. Фото: Ольга Проскурина

«В 2020 году во время карантина все засиделись дома, особенно пожилые люди, для которых поехать в любимый парк в центре города и до «коронавирусных» дней было делом нечастым. Из идеи организовывать свидания с бабушками и дедушками в их любимых местах Петербурга и родился наш фотопроект с фотографом Ольгой Проскуриной. Мы начали снимать первых героев в сентябре 2020 года. И вот уже в январе 2022 пассажиры аэропорта Пулково смогут увидеть истории героев, запечатленные на памятных снимках об их встрече с любимым городом», — рассказывает директор Благотворительного фонда «Доброделы» Полина Тумашик.

Героями проекта стали ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, блокадники, дети войны, ветераны труда - петербуржцы с особенными судьбами.

У Юры Кляуса блокада забрала всю семью. Он остался один. Фото: Ольга Проскурина

Мальчик Юра Кляус стал сиротой в 1941 году, Когда блокада забрала всю его семью. Юру спасла соседка, устроив его на завод, где он разбирал гайки и за это получал хлеб. В 1942 году мальчика эвакуировали в детский дом недалеко от Рязани. По окончании войны, Юрий вернулся в Ленинград, жил в детском доме на улице Ждановской, к нему и попросил его отвезти. Юрий Кляус принимал участие в закладке Приморского Парка Победы: «Это было в то время, когда я учился в ремесленном училище. Сегодня в здании училища находится отель, но свои окна я узнал». Больше остальных наш герой гордится званием «Почетный энергетик», ведь после войны и детского дома построить свою жизнь было непросто.

Супруги Королевы 70 лет неразлучны. Фото: Ольга Проскурина

Супругам Королевым – за девяносто, из которых 70 лет они вместе. Серафима Ивановна - коренная петербурженка, Александр Алексеевич родился в Москве, но во время войны оказался в Ленинграде. В 1944 году он пошел добровольцем на легендарный ледокол «Ермак». После войны остался верен морю и посвятил ему всю жизнь. Здесь же, в Ленинграде встретил свою любовь – Серафиму Ивановну. Любимое место у них одно на двоих – Исаакиевская площадь, сквер и набережная Мойки. А для Серафимы Ивановны это ещё и память о детстве. Её мама работала уборщицей в Мариинском дворце. Когда у неё родилась малышка Серафима, ей дали квартиру прямо по месту работы – во дворце! Там они с мамой прожили до 1942 года, пока историческое здание не отдали Горисполкому. Мы не могли не спросить у супругов с таким стажем, в чём их секрет. Ответ простой и очень мудрый: «Нужно слышать друг друга и прощать мелочи».

Фотопроект «Давно не виделись» призван напомнить петербуржцам о старших родственниках, которым сейчас особенно нужны внимание и поддержка. Выставка продлится по 25 марта 2022 года.