Синоптик пообещал оттепель в Петербурге в выходные

Оттепель и снегопад придут в Петербург в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклоны "Мари", "Надя", "Филина" один за другим накрывают Санкт-Петербург. Эти "дамы" без устали несут в Северную столицу снег и пасмурную погоду, не давая горожанам передышки и даже пары лучей солнца. Ожидается, что так будет на протяжении всего февраля. И лишь к марту в город придет антициклон. Об этом 2 февраля 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- В ближайшие дни в Петербурге будет морозно, около минус 10-15 градусов в ночное время. Следующий циклон придет в воскресенье, 6 февраля, принеся с собой умеренный снег. Но это продлится не более одного дня. Больше таких больших осадков не будет. Снова появится слабый плюс за счет западных ветров. Понедельник начнется с оттепели, - поведал Колесов.

Такие температурные перепады и пасмурная погода, по словам эксперта, ждут жителей Петербурга весь февраль.

- Постоянные циклоны - это наше (Петербурга, - прим.ред.) нормальное состояние зимой. Циклоны будут править в городе в течение всего февраля, - отметил синоптик.

А вот морозы в Петербург снова вернутся в марте, когда придет антициклон. Но нет худа без добра: вместе с холодом в город придет солнечная погода.

Когда же наступит настоящая весна в Северной столице, пока сказать сложно. Сурки из Ленинградского зоопарка решили не просыпаться в свой праздник - День сурка. А в Ленобласти сурок проснулся и даже бодро вышел на улицу, не пугаясь своей тени. По этой народной примете весна вот-вот уже придет.