Неделю живешь - неделю существуешь. Певец Стас Пьеха рассказал о странных симптомах из-за коронавируса

Стас Пьеха жалуется на проблемы со здоровьем. Фото: www.instagram.com/wolfieha.

Пока одни артисты активно гастролируют и отдыхают, успевая менять один курорт на другой, другие изолировались дома и никуда не собираются - боятся заболеть или, еще хуже, уже заболели! На этот раз о плохом самочувствии заговорил Стас Пьеха. Певец поделился в социальных сетях со своими подписчиками, что очень устал от происходящей ситуации, которая не дает ему нормально жить и творить.

Пьеха сейчас не такой веселый, как на этой фотографии. Фото: www.instagram.com/wolfieha.

- По правде, очень з…(надоело, - примеч.Авт.) ковидное болото, неделю живешь - неделю существуешь и так уже не первый месяц. Хотелось бы выздороветь уже ехать на студию писать музло, замутить спорт-лагерь и оттачивать боевые навыки, смотаться к сыну в СПБ, что-то глобально поменять в жизни и дать свободу своим мечтам и талантам… А вот хрена, сиди с сосудами, суставами, бесконечными подобиями ОРЗ и подкатывающим зловонным дыханием пустоты этой гребаной уханьской тоски, - эмоционально разоткровенничался Стас Пьеха у себя на странице в Instagram.

Судя по социальным сетям, Стас не забывает Эдиту и выкладывает иногда совместные фотографии. Фото: www.instagram.com/wolfieha.

Артист давно не был в гостях и у своей знаменитой бабушки - певицы Эдиты Пьехи, которая живет в частном доме под Санкт-Петербургом. Как он рассказывал в одном из своих интервью, бабушку он давно не навещает, так как боится заразить ее коронавирусом. Но помощница 84-летней звезды в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» обвинила любимого внука Эдиты в равнодушии и сказала, что тот даже ей не звонит. В общем, у каждого своя правда.

Несмотря на плохое самочувствие, Стас Пьеха заверил своих поклонников, что все его концерты состоятся, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Ближайшее выступление запланировано 7 февраля в Нижнем Новгороде.

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