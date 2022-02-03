За что любить обновлённый Volkswagen Teramont. Фото: Фольксваген Центры ВАГНЕР.

Volkswagen Teramont вернулся на российский рынок в 2021 г. с обновлённой внешностью и интерьером. У официальных дилеров Volkswagen в Санкт-Петербурге в Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали про важные особенности.

Новый Volkswagen Teramont – это не просто большой автомобиль, а самый большой в модельном ряду легковых автомобилей Volkswagen. Его длина превышает пять метров, ширина достигает почти двух, а высота почти 177 см.

Семиместный салон описывается одной фразой – впечатляющий простор. В нём чувствуешь себя по-царски и на местах спереди, и на задних рядах. Салон, кстати, может быть и 6-местным — второй ряд можно опционально заменить двумя отдельными креслами с капитанской посадкой.

За счет трехметровой колесной базы и настраиваемого второго ряда сидений, третий ряд здесь куда более полноценен, чем может показаться. Водитель, пассажир второго ряда и пассажир третьего ряда, каждый ростом 180-185 см., располагаются друг за другом без потери необходимого комфорта. Кроме того, есть возможность установить на каждое из мест второго и третьего ряда детское кресло. Всего – 5 кресел.

Органы управления расположены компактно, так что водителям низкого и среднего роста не придётся искать какие-то особенные настройки. Дверной и очень широкий средний подлокотники радуют приятной мягкой подкладкой и полезной площадью для расположения рук в дальних поездках.

Задние сидения без ухищрений складываются в ровную площадку. В такой компоновке объём полезного пространства составляет впечатляющие 1 421 литр. Можно загрузить, например, не самый маленький холодильник. Или пару стиральных машин с запасом.

Пластиковая юбка на дверных проёмах плотно входит в специальные зазоры на краях самой двери. В результате пороги остаются чистыми, пассажиры не пачкают одежду при посадке. Ещё один очень приятный момент – запасное колесо разместилось под органайзером в багажнике. В отличие от встречающегося расположения под днищем, его извлечение не потребует неудобных операций в коленных позах и борьбы с закисшими от реагентов болтами.

Большие габариты Volkswagen Teramont не требуют от водителя опыта езды на микроавтобусе. Крупные зеркала дают отличный обзор, камера заднего вида с отдельным омывателем транслирует картинку на экран мультимедиа в высоком разрешении. Парктроники всегда предупредят о расстоянии до препятствий, а опции кругового обзора и парковочного ассистента и вовсе превратят процесс парковки в удовольствие.

Ну и казалось бы, машина с такими габаритами должна быть очень тяжёлой — с соответствующим расходом. Volkswagen Teramont весит чуть больше двух тонн — в автомобиле ряд решений, снижающих массу. В том числе, алюминиевый блок двигателя. Средний расход у двухлитрового бензинового двигателя, выдающего 220 л.с., составляет всего 10,5 л. Бюджету на семейные поездки это точно понравится.

Пресса и блогеры обращали внимание на небольшой мотор, мол, не под стать солидной машине. На деле Volkswagen Teramont при разгоне до 100 км/ч «выезжает» из 9 сек. Если быть точнее — за 8,6 сек. Сочетание крутящего момента в 350 н/м и бензинового турбохарактера дает как динамику, так и тягу на низах при езде по бездорожью. И опять же — расход как на других моделях в этом классе, с дизелями сопоставимой мощности.

Ну а что там с ресурсом? А там вот что — блок мотора алюминиевый, но в цилиндрах стоят чугунные гильзы. Так что, вопрос про «вечность» чугуна и «одноразовость» алюминия снимается. Кстати, ремень ГРМ армирован стекловолокном и не склонен к растягиванию. Технологию позаимствовали из авиастроения.

В условиях нынешней холодной зимы проверке подверглось то, за сколько модель успеет прогреться. Результат: за считанные минуты. За это отвечает встроенный в головку двигателя выпускной коллектор, который нагревает систему выхлопными газами. Стоит отметить и руль, который греется полностью, а не только в точках хвата. Вопрос с встречающимися на пути петербургскими сугробами решает дорожный просвет в 198 мм.

Что до освещения, то здесь установлена светодиодная адаптивная оптика со стабилизатором. Есть возможность добавить камеру, фиксирующую встречный и обгоняющий транспорт. Электронный мозг сам отрегулирует яркость, приглушая и восстанавливая её, меняя угол и ширину освещения в зависимости от погодных условий или скорости движения. Словом, вы никого не ослепите, но и сами в темноте не останетесь.

Во всех комплектациях Volkswagen Teramont установлен адаптивный круиз-контроль, следящий за дистанцией до автомобилей на дороге в нескольких режимах и при надобности прибегающий к экстренному торможению. Следует отметить, Европейская программа оценки Euro NCAP присудила автомобилю пять звёзд безопасности по результатам краш-тестов.

Новый Volkswagen Teramont представлен у официальных дилеров Volkswagen — Фольксваген Центрах ВАГНЕР в Санкт-Петербурге. Запись на тест-драйв и консультации по телефону: +7 (812) 331 99 94.

Адреса Фольксваген Центров ВАГНЕР: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское шоссе, 157А).

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