Учится в 7-м классе, выглядит на 18 лет. Как подростки игнорируют «детский локдаун» в Петербурге

Новые "антиковидные" ограничения для детей и подростков заработали в Петербурге со 2 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице начиная со среды, 2 января, вступил в силу “детский локдаун”. Отныне и на ближайшие две недели тем, кому не исполнилось 18 лет, запрещено появляться в кафе, ресторанах и на фудкортах, а также посещать непродовольственные магазины. “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” отправилась в рейд по “запретным зонам” и выяснила, что новые ограничения не работают и, скорее всего, работать не будут.

ОГРАНИЧЕНИЯ НОВЫЕ - ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

Эксперимент едва не сорвался в самом начале. Потому что - а в Смольном вообще давно ли видели, как выглядят современные подростки? Акселерация-то никуда не делась. Рослому парню с щетиной вполне может быть и 20 и 16 лет. И в этом-то заключается одно из главных объяснений, почему вся эта система дополнительных запретов оказалась сломана на базовом уровне.

Как долго продлятся новые ограничения - зависит от уровня и темпов заболеваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поясним. Формально, логика Смольного получается простой. Подростку даже после вакцинации не положен QR-код. А все услуги в Петербурге - от чашки кофе на фудкорте до продажи новых ботинок в обувном магазине - еще со 2 января именно по этому самому коду и предоставляются. Соответственно, человек, у которого черно-белого квадратика нет, либо не привит, либо несовершеннолетний. И в том и в другом случае ему должны отказать в обслуживании.

Но. Во-первых, все мы прекрасно знаем, как в Петербурге QR-коды проверяют. Никак - ну или почти никак, зависит от конкретного места. У автора этих строк “квадратик” за последние две недели спросили дважды: в магазине настольных игр (потому что камера видеонаблюдения смотрела прямо на кассу) и на фудкорте в одном из торговых центров - и то ограничились тем, что лишь скользнули по нему глазами.

Во-вторых, то, о чем мы говорили в самом начале - а как, собственно, кроме наличия QR-кода, отличать подростков от всех остальных? Ладно, с младшеклассниками все понятно. А если это старшая школа? И даже если отличишь - что с ними делать? Пример из опыта. На одном из фудкортов нам повстречалась стайка явных школьников - по лицу, по одежде, по поведению. Далее состоялся диалог:

- Ребят, а сколько вам лет?

- Восемнадцать! - помявшись, заявили они.

- А точно?

- Сто процентов!

И... собственно, все. В Смольном нам разъяснили, что продавцы и охрана магазинов имеют право требовать паспорт, а если человек его не показывает, отказывать ему в обслуживании. Но эту тему мы тоже уже проходили во время январской “инспекции” торговых центров и ресторанов - и тоже с отрицательным результатом. И поверьте - с тех пор ничего не изменилось.

QR-код после вакцинации ребенку не положен. Но даже если он есть - запреты все равно едины для всех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, третье - некоторым несовершеннолетним QR-код все же выдается. Но не по факту вакцинации, а после перенесенной болезни и при наличии подтвержденной регистрации на “Госуслугах”. Сколько таких в Петербурге - точных данных нет, но сбрасывать их со счетов все же не стоит. Как быть с ними? Только выявлять по лицу и, опять же, требовать паспорта, а дальше - читайте предыдущий абзац.

РОДИТЕЛЬ - НЕ ОПРАВДАНИЕ

Кстати о фудкортах, раз уж начали. Сразу в трех крупных ТЦ нам разъяснили (не под запись, конечно), что там схема действует такая: QR-коды проверяют непосредственно официанты и кассиры. То есть, зайти на территорию фудкорта, походить, сесть, посидеть и даже - кое-где - заказать еду навынос - можно без проблем, только протяни руку, чтобы охранник замерил тебе температуру. Точно так же, к слову, дела обстоят и в большинстве магазинов, где код просят показать только на кассе - а вот в торговый зал можно попасть без проблем.

Что сами подростки? Ну, все в рамках ожидаемого. В другом торговом центре мы выцепили из толпы двух девчонок-подружек. Интуиция не подвела - им оказалось по шестнадцать.

- А вы знаете, что не имеете права здесь находиться? - спросили мы.

Девчонки переглянулись.

- Это кто сказал?

- Смольный, - пожали мы плечами. Впечатления это явно не произвело.

- Круто! - констатировала одна из подруг, а после они невозмутимо отправились дальше за покупками.

Кто-то говорил, что ничего о новых ограничениях не знал, в “запретную зону” забрел случайно и вот уже уходит. Кто-то пытался апеллировать к тому, что с ним есть взрослые.

- Мы так с утра ходим, - признались два паренька, пришедшие в один из магазинов молодежной атрибутики вместе с 14-летней сестрой. - В кафе уже посидели, на Невском по магазинам прошлись. Никто ничего не спрашивал, нигде ничего не запрещали.

По поводу взрослых - это, кстати, ошибка. Как пояснили “Комсомолке” в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной, курирующей сферу образования и все, что с ней связано, запреты едины для всех, и исключений из них не предусмотрено. Что с родителями, что в одиночку ребенок до 18 лет появляться в общепите или непродовольственных магазинах не может.

"В КАЖДЫЙ МАГАЗИН ПРОВЕРЯЮЩЕГО НЕ ПОСТАВИШЬ"

Решить проблему, возможно, могла бы какая-то система контроля. И она вроде бы есть, вот только... странная.

В сопровождении взрослого приходить в общепит и непродовольственные магазины детям тоже нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- К сожалению, во все магазины, все кафе, рестораны и на фудкорты мы проверяющих поставить не можем, - констатировали в аппарате вице-губернатора. - Поэтому вопросы контроля ложатся, во-первых, на сами организации - то есть, они самостоятельно должны контролировать, кто к ним приходит, и если это подростки, то отказывать им в обслуживании. А во-вторых, конечно, на родителей - местонахождение ребенка, состояние его здоровья и соблюдение им действующих санитарных норм являются в первую очередь их зоной ответственности.

Гипотетически, ребенок все еще может попасть под внеплановую межведомственную проверку, которые иногда наведываются в общественные места. Но даже в этом случае ни ему, ни родителям ничего не будет. Как нам, опять же, сообщили в Смольном, надзорные ведомства объективно смотрят на ситуацию и понимают, что подростка, особенно в переходном возрасте, крайне трудно держать под постоянным контролем. Штрафовать его самого нельзя, потенциальным штрафом для родителей тоже вряд ли испугаешь. Поэтому никакой ответственности - ни административной, ни тем более уголовной - ни для самих подростков, ни для их мам, пап или опекунов на данный момент не предусмотрено.

Что в итоге? В итоге, судя по всему, повторяется ситуация со “взрослыми” ограничениями, начавшими работать в Петербурге со 2 января. То есть, они вроде как есть, но при этом есть и куча лазеек, которые позволяют их обойти. Как все это скажется на заболеваемости “ковидом” - и среди подростков в частности и по городу в целом - нам еще только предстоит узнать. Но предположим, что не сильно.

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