Доля тяжелобольных с коронавирусом упала в стационарах Петербурга на 17%

"Омикроном" болеют чаще, но легче. Доля тяжелых больных существенно снизилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм «омикрон» переносится иначе, чем другие варианты коронавируса. Он более заразен, но переносится легче. По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, число тяжелых пациентов в стационарах снизилось на 17%. При этом общее количество зараженных значительно выросло.

- Число лиц с острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), подозрением на СOVID-19 и подтвержденным коронавирусом, практически достигло 250 тысяч, - сообщаетпресс-служба Комздрава.

При этом, в больницах и госпиталях находятся менее 10 тысяч человек. А более 240 тысяч горожан из числа обратившихся к врачу, проходят лечение на дому.

Напомним, что за минувшие сутки число заражений превысило 19 тысяч. А пик пятой волны корнавируса ученые предрекают на середину февраля.

С того же времени в городе планируют начать выдачу дистанционных больничных, как в Москве. Но для этого надо уладить формальности с Минздравом.