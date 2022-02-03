Уралсиб увеличил ипотечный портфель в 1,2 раза по итогам 2021 года. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил портфель ипотечных кредитов в 1,2 раза по сравнению с результатами 2020 года – до 108,4 млрд рублей. Объемы ипотечного кредитования в 2021 году выросли на 17% по сравнению с 2020 годом, составив 44,8 млрд рублей.

Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб. Большую роль в росте объемов кредитования также играют и комфортные условия по ипотечным программам Уралсиба, которые в течение 2021 года неоднократно входили в число наиболее выгодных банковских предложений в профильных рыночных рейтингах.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.