Каникулы у первоклассников в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зимние каникулы для всех школьников уже прошли. Однако у первоклассников ожидается еще отдых. Традиционно, им дают передохнуть в феврале. Рассказываем, когда продут каникулы у первоклассников в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге, когда начнутся и сколько продлятся.

Дополнительные каникулы зимой у первоклассников в Санкт-Петербурге начнутся 14 февраля и продлятся до 20 февраля. Дети будут отдыхать ровно неделю и снова сядут за парты 21 февраля.

На данный момент правительство города пока не обсуждало возможность продления каникул в связи со сложной эпидемической обстановкой. Также в Петербурге не собираются вводить каникулы для других классов, как это сделано в Ленинградской области, где дети отправятся на отдых с 7 по 20 февраля.

Добавим, что как раз с наступлением каникул у первоклашек, в Петербурге закончатся ограничительные меры, введенные для несовершеннолетних. Поэтому родители смогут с пользой провести время, сходив с детьми в музей или театр.

Напомним, что следующие каникулы у школьников пройдут весной с 24 марта по 3 апреля.

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