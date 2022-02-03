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Общество3 февраля 2022 11:42

«Комедия какая-то». Фотограф показал видео из квартиры в 10 кв.м, которую пытаются сдать в Петербурге

Петербуржцы назвали 10-метровую квартиру с туалетом над головой «кошмаром»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Унитаз и душ над головой, кровать внизу. Зато дешево. Фото: кадр с видео instagram.com/interior_photo_spb

Унитаз и душ над головой, кровать внизу. Зато дешево. Фото: кадр с видео instagram.com/interior_photo_spb

В Петербурге выставили под аренду «каморку Гарри Поттера». Мини-квартира площадью в 10 квадратных метров располагается под лестницей, как и у главного героя книги. Только в подвале. Тут есть душ с туалетом и втиснутая между трубами кровать. Как можно обитать в таких условиях, «КП-Петербург» рассказал фотограф Александр, снимавший это «жилье» для сайта объявлений.

- Я профессиональный фотограф по объектам недвижимости, много где был. Но там даже штатив поставить некуда было. Половина «комнаты» - лестница и унитаз с душем. Просто обалдел, когда увидел. Я бы это жильем не назвал, просто комедия, - поражается Александр. - В этом здании бизнес-центр, а сбоку отдельный вход в хостел. Сам хостел нормальный, но внизу сделана отдельная комнатка. Кошмар какой-то. Я все отснял, но попросил больше меня на такие объекты не отправлять.

"Кухня" под канализацией и крутая лестница на выход. Фото: "Авито".

"Кухня" под канализацией и крутая лестница на выход. Фото: "Авито".

Отметим, что за все про все хозяева «жилья» хотят девять тысяч рублей в месяц. Учитывая, что стоимость аренды даже студии в Петербурге начинается с 20 тысяч, и то на окраине, то вариант в пяти минутах ходьбы от метро вполне мог привлечь внимание. Пусть даже с унитазом над головой - такая там планировка.

За жилье просили 9000 в месяц. Фото: "Авито"

За жилье просили 9000 в месяц. Фото: "Авито"

- Это на улице Стахановцев, рядом с «Новочеркасской». Но не знаю, кому такое подойдет. Может дворникам-мигрантам. Да и то девять тысяч за это много. Тысячи три еще может быть, - шутит фотограф.

Объявление просмотрели 30 тысяч раз. Фото: "Авито"

Объявление просмотрели 30 тысяч раз. Фото: "Авито"

Впрочем, само объявление уже исчезло с сайта. Либо хозяева решили не «светить» жилье, легальность которого вызывает большие вопросы, либо новые арендаторы уже нашлись. До закрытия объявления, вариант каморки на сайте успели посмотреть более 30 тысяч человек.

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