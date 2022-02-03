Следствие просит домашний арест для инспектора ГИБДД, сломавшего руку девушке-оперативнику при задержании в отделении полиции в Петербурге

Инспектору ДПС, сломавшему руку оперативнице, просят домашний арест до суда. Фото: СОЦСЕТИ

3 февраля Василеостровский районный суд Петербурга изберет меру пресечения для инспектора ГИБДД, который во время задержания сломал руку девушке-оперативнику. Инцидент произошел два дня назад в 37-м отделении полиции. После этого СК возбудил дело о превышении служебных полномочий.

- Василеостровский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова. Обвинение Колесникову предъявлено. Вину он не признает, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что, по предварительным данным, девушка повздорила с двумя инспекторами из-за выезда с парковки у отдела полиции, куда гаишники привезли нарушителя и его машину. Юная девушка-полицеский отказалась показывать коллегам удостоверение. Дальше общение перетекло внутрь здания. Пошла ругань и взаимные толчки руками, после чего оперативницу положили лицом на пол.

Сам инспектор позднее попытался объяснить ситуацию: «Началось там все задолго до этого момента и не со мной, а с моими задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли».

Часть конфликта попала на видео, которое было опубликовано в соцсетях. Основываясь в том числе на нем, в полицейском Главке решили уволить всех троих участников конфликта за порочащее поведение.

Инспектору, который жестко задержал оперативницу, грозит до 10 лет лишения свободы.

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