«И рыбку съесть, и в пруд не лезть»

Ради хайпа Шнур и его команда привезли на площадку мусорные мешки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После федеральной огласки Санкт-Петербург почти вышел из «мусорного коллапса». Клип Сергея Шнурова, реакция на него Ксении Собчак и последующий переход на личности затмили главный инфоповод этой недели - запуск «тепловой карты». На ней отмечены обращения жителей по поводу вывоза отходов. Больше всего жалоб поступает с севера, который обслуживает «ЭкоЛэнд». Компания получила проблемные участки «по наследству» от Автопарка № 6 «Спецтранс». Из-за того, что организация в этом году осталась без контракта, она просто перестала выводить свои мусоровозы на линию. Последствия городские власти и «Невский экологический оператор» разгребают до сих пор.

Автопарк № 6 «Спецтранс» занимал более 40% питерского рынка, но в ходе «мусорной реформы» остался не у дел: компанию не допустили к конкурсу из-за некомплектности документов. Такой расклад «Спецтрансу» ожидаемо не понравился: по всей видимости, он решил напоследок погромче «хлопнуть дверью», не выведя на линию свои мусоровозы.

На фоне снегопадов и пиковых нагрузок на контейнерные площадки в новогодние праздники это привело к мусорному коллапсу.

Тем не менее петербуржцы обвинили во всем городские власти и регионального оператора, который приступил к обязанностям с начала года. Масла в огонь подлил Сергей Шнуров,

который выпустил клип «Пока так». На фоне заваленного мусором двора он поет «надо ж так загадить город» и ругает Смольный. Клип быстро набрал почти 4 млн просмотров, но позже выяснилось ,что ради хайпа Шнур и его команда специально свезли на площадку мусорные мешки. На записи с камер видеонаблюдения видно, как артисты выгружают отходы из каршерингового авто. После съемок никто не потрудился убрать за собой эти декорации.

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- Шнуров всегда имел образ брутального парня, который за словом в карман не лезет, но сейчас это уже давно не так, - говорит экоорганизатор общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Александр Кузнецов. - Нет ничего зазорного в том, чтобы продавать свои услуги, но всегда надо помнить о репутационных потерях.

По словам Кузнецова, использование мусора в качестве реквизита - это нормальная практика, потому что на экране все выглядит иначе, чем в жизни.

- Но заявление о том, что все было снято вживую на обычной помойке, - откровенная ложь, - продолжает эколог. - Я совсем не удивлен. А то, что съемочная группа не забрала привезенный реквизит - это вообще саботаж. Сергей Шнуров хотел, как говорится, и рыбку съесть, и в пруд не лезть. То есть хайпануть на серьезной проблеме и не замочить свою репутацию. Не вышло.

Пока Шнур снимает вирусные ролики, а потом переобувается на ходу, городские власти оперативно разруливают вал проблем, связанных с саботажем некоторых подрядчиков. По словам вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева, число жалоб от горожан снизилось, а больше 91% заявок на вывоз отходов уже обработали.

- Проблема с отходами существует, но просто пиариться на ней и зарабатывать - это не выход, нужно искать решение и делать это как можно скорее, - добавляет Кузнецов.