Дело особого значения

По снежной равнине за горизонт. Дорога Нарьян Мар-Усинск. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

Приближая развязку

В конце 2021 года введен участок автодороги Нарьян-Мар – Усинск протяженностью 23,3 км. Благодаря этому, длина зимника значительно уменьшилась. Теперь часть пути, по которому можно проехать до наступления весеннего тепла, составляет около 27 км. Но и там уже начались работы. Дорожные строители ООО «Техносфера» планируют состыковать все участки значительно раньше 2024 года – срока, предусмотренного контрактом. А пока компания занимается устройством и содержанием этого зимника, выиграв аукцион. 27 декабря губернатор округа Юрий Бездудный лично проверил дорогу, проехав часть пути за рулем «Нивы».

Прежде чем побывать на трассе, мы взглянули в историю. Оказывается, строительство участка автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск протяженностью 217 км ведется еще с советских времен. Проходит она по арктической зоне. Это тундра, вечная мерзлота, болота, полярная ночь. Менялись подрядчики, менялись технические и технологические возможности, корректировался проект. Немало жителей НАО и сегодня настроены скептически. В соцсетях пишут о том, что «уже выросло поколение, а дорога так и не достроена». Но именно в последние годы, благодаря включению объекта в национальный проект «Безопасные качественные дороги», строительство стало приближаться к финальной точке.

- У нас есть специальная техника, профессиональный кадровый состав, а также технологии, которых раньше не было, - говорит Артур Софян, генеральный директор ООО «Техносфера».

Активно используется Системы Автоматизированного Управления Строительной Техникой (САУ). Это система контроля положения рабочего оборудования машины в плане и по высоте. Системами управления оснащены самые разные типы строительной техники, такие как грейдеры, бульдозеры, экскаваторы.

САУ оптимизирует выполнение работ по формированию проектной поверхности дороги. Поскольку геодезический контроль хода выполнения работ является одним из ключевых факторов, влияющих на скорость строительства и качество получаемых результатов, системы автоматического управления техникой ориентированы как раз на автоматизацию процесса выноса проекта в натуру.

Арктическая природа очень хрупкая и уязвимая. Одна из важных задач – не повредить вечную мерзлоту. Для этого используется дорнит – полотно на основе синтетических волокон. Прослойка из него повышает несущую способность дороги, препятствуя образованию колейности и трещин в покрытии.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, побывавший в конце ноября вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным на строящемся участке трассы, пригласил специалистов ООО «Техносфера» к участию в научных разработках по дорожному строительству на вечной мерзлоте. Это актуально для севера России и Дальнего Востока.

Вахтовый городок в тундре. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

Ударные темпы

На самом удаленном объекте питерской компании «Техносфера» сегодня работают около 600 человек – практически половина всего штатного состава. Остальные – на строительстве и ремонте дорог в Московской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге. В Ненецком автономном округе - и самый «горячий объект». Более 100 самосвалов, почти 70 единиц тяжелой техники и еще различная вспомогательная техника работают в круглосуточном режиме.

- Такова особенность тундры, - замечает генеральный директор. – К тем участкам, куда летом попадаешь с огромным трудом, сейчас добираешься без особых проблем. Стараемся зимой устроить насыпь. Перекрываем песчаной насыпью вечную мерзлоту, чтобы она сохранилась под дорожным полотном.

Строительство моста через реку Волхов. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

Специалисты организации имеют большой опыт работы со слабыми грунтами, в частности на северо-западе России. К примеру, на подъезде к Усть-Луге в Ленинградской области для укрепления откосов и канав использовались металлические сетки, заполняемые камнями – габионы и матрасы рено. Первыми на северо-западе России применили геодрены – технологию, повышающую плотность основания за счет вытеснения воды при строительстве кольцевой автодороги Санкт-Петербурга на заболоченных участках. Эффективно эта технология показала себя и на илистых грунтах, в частности, строительстве подъездов к мосту через реку Волхов. С помощью технологии применения геодрен удалось усилить основание, что позволило без больших затрат соорудить на примыканиях к мосту легкую насыпь из пеноплекса высотой до 10 метров.

Подход к мосту через реку Волхов. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

С созидательным настроем

- Новые технологии, нестандартные решения помогают нам решать сложнейшие задачи, - подчеркивает Артур Софян. – Изначально мы никак не были связаны с подготовкой проекта строительства автодороги Нарьян-Мар - Усинск, но на этапе производства работ вносим свои предложения, корректировки, чтобы применить оптимальные решения.

Инициатором и вдохновителем таких разработок является технический директор ООО «Техносфера» Абрам Апарцев. Свой профессиональный путь он начал в Якутии, где проработал 10 лет. В Ленинградской области нет ни одной федеральной трассы, где бы в строительстве и ремонтах он не принимал участия. Сегодня это авторитетнейший специалист с богатым опытом дорожной деятельности, в том числе в районах вечной мерзлоты. Главный инженер Дмитрий Чимпоака, офицер запаса ВС РФ, начинал свой трудовой путь в качестве военного инженера-дорожника в районах Крайнего Севера – на Камчатке. После увольнения в запас работал в проектном институте главным инженером проекта, начальником дорожного отдела. Это помогает ему видеть перспективу глубже и конкретнее, рационально подходить к выполнению задач.

Работники компании постоянно участвуют в конкурсах лучших по профессии. В ООО «Техносфера» трудится лучший бульдозерист страны, одни из лучших грейдеристов и экскаваторщиков. Причем они все теперь имеют опыт работы в районах Крайнего Севера.

- Условия на автодороге Нарьян-Мар - Усинск такие, что работа на объекте помогает расти людям, а не только люди - объекту, - отмечает генеральный директор. – Сама работа на нем требует нестандартного подхода.

Созданы прекрасные условия проживания для вахтовиков – комфортные вагоны, бытовые удобства. В столовой работают бригады поваров ресторанного уровня. Выбор блюд в меню в том числе с учетом запросов приверженцев разных конфессий. Поставили вышку сотовой связи - доступ в интернет позволяет без проблем общаться с родственниками. «Это влияет на настроение, а настроение – это качество работы», - подчеркивает Артур Софян.

Реконструкция автодороги Санкт-Петербург-Колтуши ведется без остановки движения автотранспорта. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

Универсальная мощь

В отличие от строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск, работа в других регионах – это и другие проблемы.

В Московской области ООО «Техносфера» выполняет уширение проезжей части и устройство разделительной полосы на участке существующей автодороги М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург. Регион развивается, на трассе растет интенсивность движения. На данном участке автомобильной дороги применяются новые технологии по устройству дорожной одежды, в качестве основания которой используется холодная органоминеральная смесь, получаемая методом смешивания отфрезерованного асфальтогранулята с щебнем, битумной эмульсией и цементом. Данная смесь изготавливается непосредственно на объекте с помощью собственной грунтосмесительной установки. Также производится реконструкция наружного освещения с устройством светодиодных светильников. Выполняются работы по реконструкции всех малых искусственных сооружений.

На автодороге Комсомольское-Приозерск вместо гравийного покрытия теперь асфальтобетонное. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

А, пожалуй, наиболее сложным объектом во всех отношениях является реконструкция автодороги Санкт-Петербург – Колтуши. Трафик просто огромный. Сплошной поток идет с раннего утра до позднего вечера. Каждый день там проезжают около 30 тысяч машин – дорога связывает Всеволожский район с Петербургом. Поменять схему организации движения можно только глубокой ночью. Очень сложный объект, но не с точки зрения дорожной части - тут как раз все привычно, а из–за необходимости выноса большого количества инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, сети связи, электроснабжение и канализация). Проектом предусмотрено уширение дороги до 4 полос с устройством тротуаров, мест для остановки общественного транспорта и нового уличного освещения. На протяжение всего участка автомобильной дороги предусмотрено устройство шумозащитных экранов, так как реконструируемая дорога находится в пятне сложившейся застройки п. Янино.

Кроме того в Ленинградской области ООО «Техносфера» выполняются работы по капитальному ремонту автодорог Комсомольское – Приозерск и Громово – Яблоновка. Предусмотрено асфальтобетонное покрытие вместо существующего гравийного.

Дорога Нарьян-Мар – Усинск сегодня – это стратегически важное направление. Ее строительство, одновременно с развитием дорожной сети в Республике Коми, позволит создать транспортный коридор от арктического побережья на Сыктывкар, Пермь и до Алтая протяженностью около 3600 км.

Капитальный ремонт автомагистрали М10 «Россия» км 93 - км 108. Фото предоставлено ООО «Техносфера».

НАША СПРАВКА

Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск началось в 1985 году. До 2004 года были введены два участка: Нарьян-Мар – Лая-Вож протяженностью 82,5 км с гравийным покрытием и от п.Харьягинский до границы с Республикой Коми 38,6 км с цементобетонным покрытием. В 2013 году были выполнены работы по корректировке проектной документации и до 2019 года построено и введено в эксплуатацию почти 15 км. В 2020 году – еще 6,7 км. По состоянию на 01.01.2021 года общая протяженность недостроенных участков составляла 43,9 км. За год построено и введено еще 23,3 км. А завершить работы по строительству дороги запланировано в 2024 году.

(по информации департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа).

ЦИТАТА

«Трассу будем строить и содержать в рамках комплексной программы. Для нас очень важно, чтобы эта дорога шла не только до Усинска. Вместе с Республикой Коми нам нужен круглогодичный выход на дорожно-транспортную сеть страны. С появлением дороги снизится стоимость продуктов, меньше затрат будет на доставку грузов».

Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа.