Дистанционное обучение в школах в феврале 2022 года в Ленинградской области: Кого отправят на удаленку и сколько продлится

Дистанционное обучение в школах в феврале 2022 года в Ленинградской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
Правительство Ленинградской области приняло решение не вводить каникулы для всех школьников, а перевести детей на дистанционное обучение. Правда, которых отдых все же застанет. Рассказываем, для кого ввели дистанционное обучение в школах в феврале 2022 года в Ленинградской области, а также сколько оно продлится.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
- Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен, - пояснил губернатор Александр Дрозденко.
Так, с 14 по 23 февраля, в общей сложности на 10 дней, ученики 5-11 классов школ отправятся на дистанционное обучение. При этом, как пояснили в региональной администрации, школам разрешается раньше переходить на удаленку, если в классах превышен порог заболеваемости среди детей и учителей.
Кроме того, детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.
КАНИКУЛЫ
Но каникулы в Ленобласти все же состоятся. Официально первоклассники должны были уйти на второй зимний отдых с 14 по 20 февраля. Однако к ним добавили еще классы и продлили отдых.
Теперь на каникулы с 14 по 23 февраля отправятся ученики с 1 по 4 классы.
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