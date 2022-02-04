В «Северной долине» открылась Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Выборгский район скоро подарит нам чемпионов. В «Северной долине» открылась Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Она станет новой тренировочной базой для подготовки спортсменов сборных команд Санкт Петербурга и России. Спортивную школу назовут в честь ветерана Великой Отечественной войны, петербургского тренера по акробатике Игоря Виноградова.

Помимо пространства для тренировок спортсменов и батутного зала, в комплексе также располагаются различные тренажеры, удобные раздевалки, душевые, кабинеты для административного персонала и тренеров.

Напомним, строительство жилого комплекса «Северная долина» стартовало 10 лет назад. Основатель компании «Главстрой Санкт-Петербург» промышленник Олег Дерипаска предложил комплексный подход к развитию окраин Петербурга. Комплекс стал первым успешным опытом развития территории с нуля. Сегодня «Северная долина» комфортный район с развитой инфраструктурой.»