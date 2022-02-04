Ковид-ограничения для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге со 2 февраля 2022 года: куда запрещено ходить и что грозит нарушителям

Ковид-ограничения для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге со 2 февраля 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за роста заражений власти ввели ковид-ограничения для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге со 2 февраля 2022 года. Учеников с 7 по 11 классы школ, а также студентов колледжей отправили на дистанционное обучение. Кроме того, детям и подросткам запретили появляться в общественных местах. Рассказываем, какие ограничения действуют и какие наказания грозят нарушителям.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

Первые ограничения для детей и подростков в Петербурге вступили в силу еще 28 января. Всем несовершеннолетним запрещается посещение зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей.

А со 2 февраля несовершеннолетним запрещается посещать любые заведения общепита, за исключением кафе и ресторанов на территориях вокзалов, аэропорта, столовых в образовательных организациях и при проживании в гостиницах.

Все эти ограничения продлятся до 13 февраля 2022 года.

КАК КОНТРОЛИРУЮТ И БУДУТ ЛИ НАКАЗЫВАТЬ

На период ковид-ограничений детей не пустят в вышеуказанные места даже с родителями, старшими сестрами, братьями или другими совершеннолетними сопроводителями.

Контролировать соблюдение правил должны сами представители бизнеса, а также родители детей. А вот наказывать за нарушения не будут никак.

- Надзорные ведомства объективно смотрят на ситуацию и понимают, что контролировать несовершеннолетних крайне сложно, - констатируют в Смольном. - Поэтому никакой ответственности - ни административной, ни тем более уголовной - ни для самих подростков, ни для их мам, пап или опекунов на данный момент не предусмотрено.

Напомним, что в Петербурге дети от 12 до 17 лет могут привиться от коронавируса. Список прививочных пунктов опубликован по ссылке.

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