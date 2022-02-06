Петербуржцы смогут поехать на КТ на специальном такси

Заявку нужно оставлять за сутки до КТ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Петербурга разрешили ездить на КТ на специальном такси. Смольный уже заключил контракты с несколькими перевозчиками. Об этом заявили в Комитете здравоохранения города 6 февраля 2022 года.

Пациентам с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на него можно воспользоваться услугой и доехать до больницы, если они предоставят направление от врача.

- В настоящее время задействовано 9 КТ-центров, где работают 10 аппаратов. Время ожидания исследования с момента назначения врача составляет в среднем 24-48 часов, - рассказали в комздраве.

Прежде чем воспользоваться такси, нужно подать заявку по телефонам 8 (812) 328-00-00 и 8 (812) 329-00-00, а также по адрес электронной почты disp@6-000-000.ru и dst_disp@taxi068.ru.

Как уточнили в департаменте здравоохранения, сейчас в городе количество выявленных случаев коронавируса с пневмонией ниже, чем в прошлом году. В среднем это 40%, тогда как в октябре-ноябре этот показатель составлял 65%.

Напомним, новая волна коронавируса благодаря штамму «омикрон» стала самой сильной в Петербурге за всю историю пандемии ковида. Каждый день в Северной столице регистрируют более 20 тысяч новых случаев заражений.

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