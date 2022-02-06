Сложная дорожная обстановка сложится в Петербурге из-за мокрого снега в понедельник

Петербург всю неделю будет под влиянием теплого циклона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прогнозируют сложную дорожную обстановку в ближайший понедельник. Мокрый снег станет препятствием для общественного транспорта, автомобилей и пешеходов 7 февраля. МЧС предупреждает жителей Северной столицы о неблагоприятной погоде.

Температура воздуха в течение суток составит от +1 до -1 градуса. Ночью будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем обещают юго-восточный, восточный ветер. Его порывы будут достигать 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление меняться не будет. Из-за непогоды ожидается гололедица. Похожая ситуация складывается и в Ленинградской области. МЧС рекомендует отложить поездки на дальние расстояния, на трассах повышенная аварийность.

Тем временем синоптики сообщили, что Петербург всю неделю будет под влиянием теплого циклона и плюсовая температура сохранится до пятницы. Но зимняя стужа вновь ворвется в Северную столицу к следующим выходным.

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