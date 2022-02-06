Скончался создатель Медвежьего театра миниатюр и клоун Владимир Дерябкин

Владимир Дерябкин также создатель крупнейшего в мире Музея граммофонов. Фото: vk.com/grammofonspb

В Петербурге умер заслуженный цирковой артист России Владимир Дерябкин. О его смерти сообщила подруга Елена Романова в соцсети «Вконтакте». Ему было 72 года.

- Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего… Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич… Люблю навсегда, - написала Елена Романова.

Владимир Дерябкин известный цирковой артист. Сам он родился в Ростовкой области в 1949 году. В 16 лет переехал в Ленинград, где устроился в цирк на Фонтанке ночным конюхом, а в свободное время посещал школу народного цирка. После того как его заметили, начал работать клоуном и прославился на всю страну. Дерябкин является создателем Медвежьего театра миниатюр, там он дрессировал косолапых. В Петербурге Владимир Игнатьевич открыл Музей граммофонов и фонографов, который является одним из крупнейших в мире.

Друзья его отмечают, что циркач много лет боролся с онкологией и проходил лечение в клинике.