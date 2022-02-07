Прибегали даже к курсам по сексологии. Вячеслав Малафеев назвал причину развода с женой

В браке супруги прожили девять лет. Фото: соцсети

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл причины развода. О разрыве с супругой Екатериной голкипер объявил еще осенью прошлого года и после этого хранил молчание. Парочка не скрывала, что проблемы начались еще летом, но озвучить футболист решил их только сейчас.

- Мы не живем вместе, но официально не развелись. Находимся в сложных отношениях. Последний год был для нас непростой, были с ней разногласия. Каждый начал двигаться в своем направлении, потеряли нити. История с Айзой тут не сыграла. У Кати были курсы про сексологию, где она рассказывала, что это спасает наши отношения. Но они не помогли, - заявил Вячеслав Малафеев в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

С Екатериной Малафеев в браке с 2012 года. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Легенде «Зенита» приплетали отношения с Айзой Долматовой, бывшей женой рэпера Гуфа. С инста-дивой Малафеев участвовал в одном реалитишоу «Звезды в Африке», где был замечен в откровенном флирте. На тот момент футболист еще был в отношениях с женой Екатериной. Но после программы голкипер открестился от Долматовой.

В интервью Малафеев сообщил, что пока официально он не развелся, ведь у супругов есть общий бизнес. Также пара воспитывает сына Алекса. Помимо него у звезды российского футбола есть еще восемнадцатилетняя дочь Ксения и шестнадцатилетний сын Максим. Они от первой жены Марины, которая погибла в автокатастрофе в 2011 году. К слову, последний год дочь лечится от наркозависимости в реабилитационном центре

Ранее Малафеев показал свою роскошную квартиру на Крестовском острове в Петербурге, которую оставил себе. Екатерина теперь в поисках нового жилья и живет у родителей.

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