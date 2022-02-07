Присяжные будут судить бывшего главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве и расчленении жены

Александр Земченков потребовал суда присяжных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве собственной жены, будет рассматривать суд присяжных. По крайне мере, с таким ходатайством выступил сам Земченков. Материалы дела зарегистрировал Петроградский районный суд города на Неве.

- Обвинение полагает, что 23.02.2010, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе изменами Земченкова, обвиняемый нанес супруге черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Далее, по версии обвинения, муж расчленил тело жены, разложил по пакетам, после чего выбросил в разные места на территории Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что 11 лет женщина числилась пропавшей без вести. Ее родные, в том числе муж, даже приходили на телешоу «Жди меня». Однако поиски успеха не принесли. А в марте 2021 года Земченкова задержали по подозрению в убийстве.

Изначально он дал признательные показания, но позднее от них отказался. Тело пропавшей до сих пор не найдено.

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