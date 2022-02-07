Если можешь ходить - иди. Врачи в Петербурге могут временно перестать обслуживать пациентов с легкой формой ОРВИ и COVID-19 на дому

Как только заболеваемость хоть немного спадет, поликлиники вернутся к работе в обычном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге больным с легкой формой ОРВИ или коронавируса рекомендуют не вызывать врача на дом.. Если нет высокой температуры и одышки - будьте добры ножками или на личном авто до ближайшей поликлиники. Об этом “Комсомолке” в понедельник, 7 февраля, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Как такового специального распоряжения на этот счет нет, - констатировали в ведомстве. - Но есть общепринятый алгоритм сортировки больных. Поскольку амбулаторная служба сейчас работает с очень большим перегрузом, то врачу разумно в первую очередь приходить к тем, кто более в среднетяжелой форме и находится в группе риска - пенсионерам или маленьким детям.

Сообщается также, что подобный алгоритм будет действовать только на время критического эпидемического подъема. Как только заболеваемость хоть немного спадет, поликлиники вернутся к работе в обычном режиме.

Еще одно нововведение - дистанционные больничные. С 6 февраля открыть их можно по телефону: для этого нужно позвонить в службу 122, нажать *2 (оформление заявки на вызов врача на дом), сообщить роботу по имени Виктория свои симптомы и домашний адрес и сформировать заявку, которую передадут в поликлинику. После этого с пациентом свяжется врач, уточнит симптомы и, если в этом действительно есть необходимость, заведет больничный лист. По данным комитета по информатизации и связи, новой услугой уже успели воспользоваться 400 человек. Больничный выдается на семь дней, закрыть его можно так же по телефону.

- Заявки обрабатывают студенты медицинских вузов и ординаторы, - отмечают в комздраве. - Всего их привлечено более 2 000 человек. Они делают обзвон и контролируют состояние пациентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На понедельник, 7 февраля, в Петербурге насчитывалось около 280 000 амбулаторных больных, из них 150 000 - с подтвержденным COVID-19. По информации городского комитета по здравоохранению, прирост новых заболевших в последние дни замедлился. Однако радоваться рано: пока не понятно, что это - действительно спад пятой волны или просто следствие выходных, когда часть поликлиник не работает, а люди реже обращаются за медицинской помощью.