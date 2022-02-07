Тренер Галлямова расплакалась, когда спортсмен уронил партнершу на Олимпиаде в Пекине

Александр Галлямов и Анастасия Мишина завоевали первую золотую медаль для Петербурга. Фото: instagram.com/a_gallyam

Петербуржцы вошли в число первых золотых призеров на Олимпийских играх в Пекине. Медаль высшей пробы в общем зачете завоевала спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов, воспитанники знаменитой фигуристки Тамары Москвиной и действующие Чемпионы мира. Правда, не обошлось без казусов: во время поддержки Галлямов запнулся и уронил свою партнершу на лед. Благо, никаких травм Мишина не получила, а само падение почти не повлияло на результаты.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» связалась с первым тренером Александра Галлямова, которая поставила его на коньки и всю ночь переживала за своего спортсмена - Оксаной Поповой. Интервью спортсменка давала со слезами на глазах.

“ПАДЕНИЕ - СЛУЧАЙНОСТЬ!”

- Оксана Валерьевна, поздравляем и вас тоже. Это ваша победа как тренера. Всю ночь не спали, смотрели?

- Смотрела, не спала, сердце бешено билось до конца выступления. Я смотрю все выступления Саши. Но у меня двойственные чувства всегда. Сильно переживаю за их пару, но с другой стороны, я всегда уверена, что они все сделают правильно.

- Это падение Саши вас сильно напугало?

- Это недоразумение. Он просто на что-то наехал. Я Сашу хорошо знаю. Уже на старте по глазам вижу, как настроен. И я видела эту уверенность в нем. Я считаю, что они порвали Пекин. Пусть были маленькие огрехи в прыжке, но они откатали лучше всех остальных. Четкие и уверенные элементы в сочетании с красивой программой – это лучшее выступление. Я вижу, что сейчас все обсуждают падение Саши (начинает плакать). Это случайность, он соберется… Я в этом уверена.

Александр Галлямов уронил свою партнершу на газах у всего мира на прокате в Пекине. Фото: instagram.com/a_gallyam

- Вы с ним связывались после выступления?

- Нет. Я принципиально этого не делаю, не хочу сбить настрой. Я обязательно ему позвоню после Олимпиады, но сейчас общение может только помешать.

МАЛЬЧИК С ОГНЕМ В СЕРДЦЕ

- Оксана Валерьевна, вы ставили Сашу на коньки. Вы уже тогда поняли, что он будущий чемпион?

- Он пришел к нам в пять лет в школу «Снежинка» в Екатеринбурге. Его сразу заметили. Мы не разделяем детей на чемпионов и не чемпионов. Обычно в ребенке можно увидеть искру в глазах, азарт и желание учиться. Саша был таким - с огнем внутри.

22-летний спортсмен впервые на Олимпиаде. Фото: instagram.com/a_gallyam

- Расскажите про него, какой он человек?

- В детстве он хватался за все сразу, хотел поскорее выучить все элементы, а мы его останавливали. Сейчас он полная противоположность тому мальчику, он обдумывает каждое свое действие и слово. Он человек с открытой душой. Хорошее качество для спортсмена. Сам он очень общительный. Недавно он приезжал к нам встречу с детьми в Екатеринбург, рассказывал про свой опыт. Дети были в восторге.

-Вы говорите про Александра с такой теплотой, наверно его «золото» для вас как личный праздник?

- Не то слово, я им горжусь. Не смогла сдержать слез сегодня, когда увидела его (снова заплакала). Он для меня как ребенок. Я вкладывала в него всю свою душу, помню, как он на коньки вставал, как впервые падал. Мы делали из него не только спортсмена, но и хорошего человека. Вселяли в него уверенность. Спасибо родителям, что они перевезли его в Петербург и дали возможность развиваться дальше.