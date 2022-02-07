Профессор Ямбург назвал «педагогической деменцией» слова директора гимназии о «врагах народа» Хармсе и Введенском

Учитель уволилась после общения с директором
Фото: СОЦСЕТИ
Педагоги со всех городов России активно обсуждают историю увольнения учительницы гимназии № 168 Серафимы Сапрыкиной. Педагог утверждает, что читала десятиклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, что не понравилось директору школы - женщине старой закалки. Якобы руководитель гимназии заявила, что оба поэта "враги народа" и "пособники фашистов". После скандала Сапрыкина уволилась и опубликовала о случившемся пост.
Учителя и профессора со всей страны в итоге резко осудили директора. О ситуации в разговоре с "КП-Петербург" высказался заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.
Педагог читала стихи детям
Фото: СОЦСЕТИ
- Ситуация позорная и одновременно очень грустная, - признался «КП-Петербург» Евгений Ямбург. - Директору 80 лет, она считает Хармса и Введенского врагами народа, если это так, то это педагогическая деменция. Надо вовремя уходить из школы, потому что это большая беда.
Высказывания директора Ямбург также назвал «ханжеством и глупостью». По его словам, педагог сам вправе определять, какую программу вести на своем уроке.
- Нет жесткой школьной программы, которая бы сковывала учителя в этом. По логике директора тогда надо убирать и «Преступление и наказание», где девушка с пониженной социальной ответственностью, и «Анну Каренину» - это ведь бог знает что с точки зрения нравственности, - иронизирует Ямбург.
В самой школе уже провели проверку. Директор опровергает слова учителя, заявляя, что не делала резких высказываний в сторону поэтов. А педагога, по ее словам, отчитали за смену учебной программы.
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