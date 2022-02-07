Ленинградский зоопарк ответил Эдгару Запашному на резкие слова о плачевном состоянии зверинца

Эдгар Запашный раскритиковал состояние Ленинградского зоопарка. В зверинце ответили на слова дрессировщика. Фото: instagram.com/zapashny.ru / Олег ЗОЛОТО

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный подверг резкой критике Ленинградский зоопарк. В интервью «РИА Новости» звездный дрессировщик заявил, что зверинец находится в очень плачевном состоянии и нуждается в масштабном преображении. Отдельные претензии у Запашного к старым вольерам. Как предположил дрессировщик, их прутья не менялись со времен блокады.

В Ленинградском зоопарке серьезно удивились выступлению звездного деятеля. В разговоре с «КП-Петербург» пресс-служба одного из старейших зверинцев России назвала слова дрессировщика странными и отметила, что любой посетитель может опровергнуть заявления Запашного – достаточно просто посетить зоопарк и воочию увидеть изменения.

- Эдгард Запашный, вероятно, давно не посещал Ленинградский зоопарк, где сегодня большинство вольеров имеют ограждения из стекла. Многие объекты имеют современный вид, а не плачевный. Стоит напомнить, что Ленинградский зоопарк вошел в границы Александровского парка, находящегося под охраной КГИОП, который отказывается согласовать изменение зданий и вольер на территории. Странно, что столь знаменитый человек ничего хорошего не видит в нашем зоопарке, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Тем временем в петербургском зверинце показали милые фотографии кенгуру Бенетты, которая играется в февральском снегу. Пушистой красавице явно нет дела до публичных дискуссий людей.