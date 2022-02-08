Кто получит новые квитанции от «Петроэлектросбыта» со строчкой за вывоз мусора

Платить за свет и вывоз мусора придется по одной квитанции. Но не всем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже в ближайшее время владельцы 430 тысяч петербургских квартир получат квитанции от «Петроэлектросбыта», в которых появится строка «Обращение с ТКО», то есть твердыми коммунальными отходами. Проще говоря – за вывоз мусора. С января этим занимается единая структура - «Невский экологический оператор» (НЭО), который заключил договор с расчетным центром электрокомпании. «Комсомолка» узнала, кого именно коснется нововведение.

- Мы оказываем услуги по приему оплаты за услуги с населения по договору между нами и НЭО. Новые квитанции со строкой за вывоз мусора в январе получат жители тех домов, которые заключили прямой договор с новым оператором, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Петроэлектросбыта».

Фактически то же самое рассказали и представители НЭО:

- Начисления в квитанциях «Петроэлектросбыта» появятся у жильцов домов, перешедших с нами на прямые отношения. Не через управляющую компанию. Для принятия решения должно было пройти собрание собственников жилья. Владельцы квартир обычно в курсе происходящего и неожиданностью для них это не станет. То есть раньше эту строку в квитанции включала им управляющая компания, а теперь – «Петроэлектросбыт», - ответили в пресс-службе оператора и заверили, что путаницы, как произошло со взносами за капремонт, быть не должно.

При этом речь идет не о каких-то конкретных управляющих компаниях в целом. На прямые отношения с НЭО переходили отдельные многоквартирные дома по всему городу, поэтому составить наглядный список по районам крайне сложно.

Другими словами: если в доме прошло собрание жильцов, на котором было принято решение напрямую платить оператору, то им придут новые квитанции. Если нет, то строка за вывоз мусора так и останется в розовых счетах ВЦКП, квитанциях управляющих компаний иди отдельных бланков, как и было ранее. На тариф это никак не влияет. Отличаться может лишь размер комиссии.

Нововведение затронет примерно четверть всех абонентов «Петроэлектросбыта». Всего у компании 2,6 млн лицевых счетов, начисления за мусор пойдут по 430 тысячам из них.

По идее, УК противиться этому не должны, но если кто-то из петербуржцев получит два счета за вывоз мусора в январе, то с этим придется разбираться в каждом конкретном случае.

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