Умер старейший сотрудник «Ленфильма» Феликс Эскин

Умер ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин. Фото: "Ленфильм".

Вторую за несколько дней тяжелую утрату понесла кинематографическая семья Петербурга. 8 февраля стало известно о том, что в возрасте 90 лет умер старейший сотрудник «Ленфильма», директор картин Алексея Германа-старшего Феликс Эскин.

- На 91-м году жизни скончался ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин, - сообщает пресс-служба киностудии.

Отметим, что Феликс Эскин преподавал на тех же курсах, где и режиссер Виктор Бутурлин, умерший три дня назад. Им доводилось работать вместе и ранее, над картинами на «Ленфильме». Феликс Эскин трудился вместе с такими известными режиссерами, как Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц.

- Старейший сотрудник киностудии «Ленфильм». Пришел туда мальчишкой в кочегарку, потом был администратором, вторым режиссером, директором картин, продюсером. Особая страница в творческой биографии - работа с режиссером Алексеем Германом на его крайне сложных в постановочном плане картинах. Эти рабочие отношения переросли в крепкую дружбу, - написала на своей странице ВКонтакте директор Высшей школы режиссеров и сценаристов Светлана Федина. - Конечно, Феликсу Михайловичу, было уже 90 лет, но он не потерял ни миллиметра масштаба своей личности до последнего дня.

Имя Феликса Эскина, как директора, значится с титрах картин Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».

- Феликс Михайлович начал свою работу на киностудии 4 февраля 1957 года в качестве водопроводчика и кочегара. Дар организатора позволил ему вырасти до организатора производства. Судьба свела его с самыми выдающимися режиссерами современности. Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, - отмечает пресс-служба «Ленфильма».

Время и место прощания будут объявлены позднее.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким покойного.