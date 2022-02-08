Пациенты пожаловались на 7-часовую очередь к врачу в поликлинике №27 в Петербурге

Корреспондент "КП-Петербург" уже седьмой час ждет приема врача в поликлинике. И света в конце тоннеля пока не видно. Фото: Юлия СТАЛИНА

В огромную, изнуряющую семичасовую (!) очередь встали пациенты поликлиники № 27 Адмиралтейского района Петербурга. Получить больничный или закрыть его, люди с легкими симптомами ОРВИ или коронавируса, теперь должны дистанционно или лично. Но не у всех получается справиться с роботом-помощником службы 122. А пожилые люди идут на очный прием по привычке.

- Я сижу в очереди к терапевту на продление больничного уже седьмой час. Уже сходила домой, чтобы зарядить телефон и попить кофе. Моя очередь за это время убавилась только на шесть человек, - рассказывает корреспондентка «КП-Петербург», ставшая одной из заложниц ситуации. - Тут человек сто было с утра. Первую очередь я заняла в 10:30. Потом пришла в 13 часов и до сих пор сижу тут. Это все люди на первичный прием и продлить больничный.

На снятом фото кажется, что народу немного. Но люди просто занимают очередь и уходят домой. Ибо высидеть столько часов в очереди хватает здоровья не у каждого.

Сколько еще ждать приема, пациенты не знают. Но приходить завтра и ждать по новой, они тоже не хотят.

А тем временем глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о беспрецедентной нагрузке на первичное звено амбулаторной помощи. Мало того, что из-за «омикрона» число пациентов возросло кратно – сейчас с ковидом и ОРВИ лечатся 290 тысяч горожан, так коронавирус «выкосил» еще и четверть врачей. Именно поэтому пациентам с легкой формой теперь предстоит лечиться по телефону, то есть удаленно.

Оформлять и закрывать больничный надо через службу 122 или сайт Горздрава. А если пациент все же хочет показаться врачу, то придется лично идти в поликлинику.

А вот средне-тяжелым коронавирусным больным необходимо сидеть дома и ждать визита участкового. На КТ, если потребуется, их отвезут на такси.