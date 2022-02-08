Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 февраля 2022 15:50

Отец Максима Цветкова признался, почему не смотрел гонку сына на Олимпиаде

Петербургский спортсмен допустил обидный промах последним патроном и занял четвертое место
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Максом Цветков исполнил мечту и попал на Олимпиаду.

Максом Цветков исполнил мечту и попал на Олимпиаду.

Фото: СОЦСЕТИ

По-настоящему драматической стала индивидуальная гонка для петербургского биатлониста Максима Цветкова. Спортсмен, мечтавший попасть на Олимпиаду, шел лидером. Но допустил промах последним, двадцатым выстрелом. И занял четвертое место, уступив три секунды бронзовому призеру. Отец и тренер Максима рассказал «Комсомольской правде», почему не смотрит старты сына, но в этот раз все же не удержался.

- Я никогда не смотрю выступления Максима, переживаю сильно. У меня сердце уже не молодое — не выдержит. Потом смотрю в записи. Я хоть и сам тренер, но в первую очередь отец. Но сегодня не выдержал и включил концовку гонки, - признался «КП-Спорт» Сергей Цветков.

Несмотря на обидный финал, который стоил миллионов нервных клеток все болельщикам, отец доволен выступлением сына, на три года выведенного из состава сборной России и едва не потерявшего карьеру. Перед стартом на петербургского биатлониста никто не ставил

- Все нормально и удачно сложилось. Максим был готов, и он сделал прорыв, - отметил отец и тренер спортсмена. - Его мечтой было попасть на Олимпийские игры. Она у него исполнилась!

Дома Максима обещают встретить как героя.

Впрочем, опускать руки петербуржцу рано. В рамках биатлонных соревнований в Пекине предстоят еще старты в спринте, гонке преследования, мужской и смешанной эстафетах. Так что шансы на медали у него еще есть.

Олимпиада 2022