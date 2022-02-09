Глыба льда рухнула на женщину с коляской в Великом Новгороде

Наледь упала на женщину с коляской в Великом Новгороде Фото: принтскрин видео.

Огромная ледяная глыба прилетела прямиком на женщину с коляской, в которой находился ребенок. Это произошло вечером 8 февраля 2022 года в городе Великий Новгород, когда мать со своим малолетним сыном прогуливалась по Октябрьской улице. Наледь рухнула с такой силой и скоростью, что буквально сбила женщину с ног.

- Вечером 8 февраля в результате несвоевременной уборки и очистки кровли организацией, на которую возложены обязанности по обслуживанию многоквартирного жилого дома № 26 по Октябрьской улице, произошел сход снега и образовавшейся наледи на проходящих по тротуару 45-летнюю женщину и ее годовалого сына, который находился в коляске, - рассказали в следственном комитете Новгородской области.

Известно, что в результате падения наледи пострадала женщина. О состоянии ее малыша ничего не сообщается.

В связи со случившемся следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На данный момент сотрудники комитета проводят комплекс действий, чтобы собрать все материалы и определить виновного. Расследование уголовного дела продолжается.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глыба льда с крыши убила дворника в Петербурге

Трагедия произошла во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте (подробности)

Упавшая с крыши глыба льда убила собаку в центре Петербурга

Трагедия произошла на Малодетскосельском проспекте (подробности)