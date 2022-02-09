Смольный согласовал облик нового квартала экорайона «Юнтолово». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик будущего 34 квартала в жилом экорайоне «Юнтолово» вблизи Юнтоловского заказника. Новый квартал будет состоять из одно- и двухсекционных корпусов по 16 и 24 этажа, размещенных под небольшим углом. Фасады домов выполнены из разнотонового облицовочного кирпича красного, светлого и серого цветов. Это визуально разделит здания на три неравные части. Сплошное витражное остекление лоджий и балконов придаст легкости и соединит цветовую палитру в единый фасад.

Строить новый квартал будет компания «Главстрой Санкт-Петербург», в его состав войдут 14 домов разной высотности, детский сад на 280 мест, два отдельно стоящих паркинга на 496 мест каждый, а в центре появится рекреационное пространство. Под застройку отведён участок 18,5 га в западной части жилого комплекса «Юнтолово». С северной стороны его территория ограничена Ивинской улицей, с южной – продолжением Юнтоловского проспекта.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Сейчас в экорайоне «Юнтолово» компанией «Главстрой Санкт-Петербург» построены и заселены 37 домов. Открыты свыше 50 объектов инфраструктуры – магазины, кафе, кондитерские, аптеки, службы быта, дом творчества, стоматология и кабинет врача общей практики, работают два детских сада.

Один из главных векторов развития для себя девелопер видит в создании образовательной инфраструктуры с сильными учебными программами на территории своих комплексов. Эта идея была заложена основателем компании – промышленником Олегом Дерипаска. На базе школы №428, которую построил «Главстрой Санкт-Петербург», работает центр обучения цифровым дисциплинам «Техноспейс» для детей и подростков. Здесь ребята могут познакомиться с миром технических профессии и начать свой путь в IT. В прошлом году был открыт образовательный кластер, созданный вместе с СПбГАСУ. В его программу входят лекции, кейсы и мастер-классы для обучения старшеклассников, развития их компетенций и подготовки к поступлению в вуз

Начало строительства в новом квартале экорайона и старт продаж запланированы на третий квартал текущего года.