МТС Live покажет первый спектакль с участием Моники Беллуччи в Москве и Санкт-Петербурге. Фото предоставлено организатором.

МТС покажет российскую премьеру моноспектакля с участием Моники Беллуччи «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» в авторской постановке Тома Вольфа 27-28 мая 2022 в Александринском театре и 30-31 мая 2022 в театре им. Е.Б.Вахтангова.

Премьера «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» состоялись в конце 2019 года в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021-го – на сцене древнего театра Одеон Герода Аттика в Афинах. Россия станет третьей страной, которая примет у себя уникальную постановку.

Билеты скоро появятся в продаже и будут доступны только на МТС Ticketland и МТС Live.

Уникальная постановка основана на документальном биографическом фильме и книге режиссера Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных Марией Каллас за 30 лет.

Моноспекталь «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» – захватывающая и трогательная история в трех частях, рассказанная обладательницей величайшего голоса ХХ века от первого лица о небогатом детстве в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о свадьбе с ее верным и преданным спутником Джованни Баттиста Менегини и бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом, о последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством.

Это первая театральная роль Моники Беллуччи, звезды блокбастеров и музы авторского кино. На сцене она носит черное платье-футляр, которое принадлежало Каллас более полувека назад. В центре сцены находится диван – точная копия того, что стоял на авеню Жоржа Манделя в парижской квартире, где Каллас провела последние 15 лет своей жизни. В ногах дивана расположен граммофон, на котором Мария слушала свои собственные записи и любимую ею музыку бельканто. Эти мелодии и ее арии несколько раз звучат во время моноспектакля как связующее звено между письмами.

«Для меня эта постановка стала результатом семи лет работы, посвящённой моему кумиру. При подготовке книги «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» мы встретились с Моникой Беллуччи – так родилась идея о сценическом воплощении грандиозного проекта. Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу... За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью», - отметил Том Вольф, режиссер.