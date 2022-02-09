Врач-инфекционист объяснила, почему вакцины не защитили жителей Петербург от пятой волны коронавируса

В Петербурге заболеваемость новым штаммом коронавируса стабильно держится на отметке более 10 000 случаев в сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге, как и по всей России, происходят странности с эпидемией COVID-19. На фоне рекордов заболеваемости и новостей про мега-заразный омикрон власти отменяют карантин для контактных, разрешают выходить с больничного без отрицательного теста, а «легких» и бессимптомных больных отправляют в поликлинику своим ходом. Специалисты пожимают плечами: ограничения, по их словам, утратили смысл.

ЭТО ПРАВИЛЬНО, ЧТО «ЛЕГКИХ» ОТПРАВЛЯЮТ В ПОЛИКЛИНИКИ?

По словам врача-инфекциониста, научного сотрудника петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Оксаны Станевич, ничего опасного здесь нет.

- Накопилось достаточно данных, в том числе международных, которые говорят о том, что у людей привитых или переболевших и не имеющих при этом никаких тяжелых хронических заболеваний заражение штаммом омикрон протекает легче, чем предыдущими вариантами, - констатирует специалист. - Как правило, на уровне обычной простуды. Поэтому врач на дом таким больным действительно не нужен, и ничто не мешает им дойти до поликлиники.

НЕсмотря на то, что вакцины не спасают от заражения, как такового, они предотвращают тяжелое течение коронавируса. Поэтому прививаться можно и нужно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а по поводу заразности - специфика нового штамма такова, что как ни крути, переболеет большинство. Поэтому жесткий карантин становится фактически бессмысленным.

СПУСТЯ НЕДЕЛЮ ВИРУС НЕ ОПАСЕН?

Как отмечает Оксана Станевич, больному COVID-19 можно без проблем и опасений закрывать больничный и выходить в люди спустя неделю после заражения. Конечно, если он хорошо себя чувствует, а все симптомы болезни исчезли.

- Через семь дней человек становится незаразным, - констатирует специалист. - Он выделяет «обломки» вируса, которыми очень сложно кого-то инфицировать. В международных рекомендациях срок установлен еще короче - пять дней. Раньше было десять дней. У нас решили выбрать среднее значение. Исключения, конечно, возможны, но в большинстве случаев происходит именно так.

КАК ТОГДА ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

- Бюрократия у нас, как правило, отстает от реальной ситуации, - отмечает Станевич. - Но рано или поздно мы придем к тому, что QR-код по факту болезни будет выдаваться на основании одного положительного теста и решения терапевта о выписке или закрытого больничного.

ВАКЦИНЫ НАС НЕ ЗАЩИТИЛИ?

Получается так. Несмотря на массовую вакцинацию (на 8 февраля двумя дозами привиты 2 920 634 человека), омикрон распространяется по городу, как пожар. Однако, по словам Станевич, это нормально.

- Наши вакцины не защищают нас от омикрона в плане заражения: новый штамм оказался прорывной инфекцией, - объясняет медик. - Но вакцины берегут от тяжелого течения болезни.

По счастью, новый штамм переносится, как правило, легче предыдущих. Но, по словам ученых, дело может быть не в том, а в успевшем развиться у нас иммунитете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омикрон, если верить свежим данным, оказался не таким уж безобидным, каким представлялся в начале новой волны пандемии. В плане патогенности (способности вызывать тяжелые последствия) он может ничуть не уступать изначальному уханьскому штамму. А причина того, что большинство зараженных переносят омикрон легко либо бессимптомно, в том, что это большинство уже иммунизировано. Кто-то успел переболеть, кто-то - за счет вакцинации.

- Основную роль играют даже не антитела, а клеточный иммунитет, - говорит Оксана Станевич. - Это когда в организме активируются клетки иммунной защиты, которые убивают не сам вирус в организме, а другие - зараженные - клетки.

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