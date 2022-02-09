Житель Ленобласти, зарубивший топором жену в торговом центре, получил 9,5 лет колонии

В Ленобласти осудили домашнего тирана, зарубившего жену топором в торговом центре.

В Ленобласти суд отправил на 9,5 лет в колонию строгого режима мужчину, который зарубил топором жену средь бела дня в торговом центре во Всеволожске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по 47 региону. Напомним, погибшая 36-летняя женщина владела маникюрным салоном. 11 ноября к ней на работу заявился муж, с оскорблениями и угрозами. В коридоре ТЦ супруг хладнокровно выстрелил возлюбленной в лицо из травматического оружия, а затем добил ее топором. Ему грозило до 15 лет тюрьмы, но самого строгого наказания он избежал.

- Суд признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого в пользу брата погибшей женщины взыскали 1 млн рублей, родственник взял опеку над ребенком сестры, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что у супружеской пары есть 6-летняя дочь. Как выяснила «КП-Петербург», муж неоднократно скандалил с женой насчет ее бизнеса. Сначала ему не нравилось, что из-за пандемии клиенты приходят к ним прямо в квартиру. Затем после вечной ругани женщина ушла от домашнего тирана вместе с ребенком, но это только разозлило мужчину. Однажды изверг даже отрезал супруге косу ножом, чтобы припугнуть.

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