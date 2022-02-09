Жюри назвало победителей премии «Серебряный Лучник»

Известны победители премии «Серебряный Лучник».

Публичные защиты проектов, вышедших в финал премии «Серебряный Лучник», и награждение победителей прошли 4 февраля на официальной странице Премии во Facebook. Всего на участие в премии было подано 89 проектов, к конкурсу допущены – 87. В шорт-лист вошли 32 проекта в 7 номинациях.

«Вы, финалисты «Серебряного Лучника», вносите неоценимый вклад в позиционирование нашего любимого города, создавая уникальные коммуникационные проекты, вкладывая в них свой талант и сердце, вы влияете на формирование неповторимого образа Санкт-Петербурга как в России, так и на международной арене. Газпром и в дальнейшем планирует поддерживать важнейшие для региона общественные проекты и события, - отметил замначальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов, открывая завершающий этап премии.

Жюри IV Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Северо-Запад присудило главный приз проекту «Форум социальных инвестиций «Родные города», ПАО «Газпром нефть». Этот же проект стал лучшим в номинации «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление».

Победителем в номинации «Корпоративные коммуникации» стал проект «Эрмитаж ТИКТОК», Государственный Эрмитаж.

В номинации «Маркетинговые коммуникации» премию получила СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» с проектом «Возвращение Маяковки».

В номинации «Коммуникации в благотворительности» победил проект «Равные», ООО «Газпром переработка», Санкт-Петербург.

Премии в номинации «Продвижение государственных и общественных программ» удостоилсяS10.runс проектом «Бесплатные беговые челенджи All RunnersMater».

В номинации «Развитие и продвижение территорий» жюри определило победителями два проекта: «Новые символы Петербурга», «Телеканал Санкт-Петербург» и «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» компании АО «Петроцентр».

В номинации «Антикризисные коммуникации» победой удостоился проект Беговые кэмпы ЭФКО – инструмент антикризисных коммуникаций, S10.run.

Спецпризом жюри были награждены два проекта: «Симфония Светлогорска» компании «Бюро впечатлений PROEMOCII» и Хроники Дюрера Государственного Эрмитажа.

Спецпризом фонда «Эрмитаж XXI век» были награждены три проекта: «Хроники Дюрера» компании «Государственный Эрмитаж», «Музей. Кто эти люди? Зачем эти вещи?» ГМЗ «Царское Село», «Изомарафон Русского музея «Художник и война» компании «Русский музей».

Студенческое жюри, в которое вошли студенты вузов Санкт-Петербурга, участники конкурса «Лучник Future» также определило лучшие проекты в каждой номинации:

«ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»: Форум социальных инвестиций «Родные города», ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург;

«Корпоративные коммуникации»: Эрмитаж ТИКТОК, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург;

«Маркетинговые коммуникации»: Future people, Head Hunter, Санкт-Петербург;

«Коммуникации в благотворительности»: Терапевтическое пространство для людей с особенностями развития «Сенсорный сад», ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург;

«Продвижение государственных и общественных программ»: Бесплатные беговые челенджи All RunnersMatter — механизм реализации государственных программ в области физкультуры и спорта, S10.run, Санкт-Петербург;

«Развитие и продвижение территорий»: Продвижение туристического потенциала Новгородской области в 2021 год, АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», Великий Новгород, Новгородская область;

«Антикризисные коммуникации»: Беговые кэмпы ЭФКО — инструмент антикризисных коммуникаций, S10.run, Санкт-Петербург.