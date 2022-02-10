Работодатели задолжали жителям Петербурга полмиллиарда рублей

Всего за 2021 год в Петербурге прокуратура зарегистрировала порядка 5500 трудовых нарушений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трудовой кризис, который пророчили Петербургу из-за обязательной вакцинации и режима QR-кодов, обошел город стороной. Массовых увольнений работников в 2021 году не замечено, а основное количество трудовых нарушений было связано с тем, что людям не платили зарплату.

- Из всего количества обращений, которые поступали к нам в течение 2021 года, только 10 процентов были связаны с вакцинацией от COVID-19, - уточнила заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам Марина Андреева. - Причем обращались не только работники, но и работодатели - за разъяснениями, как поступить в спорной ситуации.

Сколько трудовая инспекция зарегистрировала жалоб от тех, кого работодатель вынуждал вакцинироваться под угрозой увольнения или увольнял за отказ, Андреева не уточнила - по ее словам, такой статистики у ведомства нет, а случаи были единичными. Но чиновница отдельно отметила, что увольнять человека, если у него нет QR-кода, незаконно.

Эту же информацию подтверждают и в прокуратуре. Так, старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петербурга Анна Кахивова отметила, что случаи нарушения трудового законодательства из-за вакцинации или режима QR-кодов в Северной столице «ни в коем случае не носят массовый характер».

- По каждому обращению организована проверка, - уточнила Кахивова. - По результатам этих проверок в индивидуальном порядке решается вопрос о наличии нарушений.

Всего за 2021 год в Петербурге прокуратура зарегистрировала порядка 5500 трудовых нарушений. Большинство из них было связано с вопросами зарплаты. На 1 января на контроле ведомства находилось 58 организаций, задолжавших сотрудникам более 500 миллионов рублей.