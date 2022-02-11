Петербургские студенты учатся менять мир и создавать технологии будущего. Фото: Медиа центр ГУАП.

Материальная база университета играет огромную роль при подготовке квалифицированных специалистов. Особенно, если речь идет о многопрофильном вузе, который готовит кадры для самых разных отраслей экономики. В современных лабораториях студенты Государственного университета аэрокосмического приборостроения могут на практике отрабатывать полученные на занятиях знания и моделировать реальные производственные процессы.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Лаборатория разработки виртуальной и дополненной реальности открылась в ГУАП одной из первых. Теперь студенты могут пользоваться современным оборудованием в области VR-технологий и попробовать свои силы в графическом дизайне и 3D-моделировании. Техническое оснащение Лаборатории помогает улучшить качество образования и позволяет обучающимся покорять новые вершины как на различных чемпионатах в рамках движения WorldSkills, так и проявлять себя на соревнованиях, направленных на развитие искусственного интеллекта.

– Задачи, которые стоят сегодня перед научным сообществом в области виртуальной реальности, носят прикладной характер. Именно поэтому важно приобщать студентов к существующей ситуации на рынке и на практике погружать в современные процессы отрасли. Деятельность лаборатории нацелена на реализацию конкретных идей и проектов, инициированных не только студентами или преподавателями вуза, но и сторонними предприятиями и организациями, являющимися индустриальными и технологичными партнерами университета, – отмечает ректор ГУАП Юлия Антохина.

Новое оборудование Лаборатории разработки виртуальной и дополненной реальности включает персональные компьютеры с периферией, новый сервер, современное аппаратное и программное обеспечение, а также комплекты устройств виртуальной и смешанной реальности. Все это расширяет спектр профильных дисциплин и позволяет студентам ГУАП углубленно заниматься 3D-моделированием и визуализацией в таких популярных пакетах, как 3ds Max и Blende, разрабатывать интерактивные приложения на движках Unity и Unreal с подключением сложных пользовательских интерфейсов, в том числе, с использованием шлемов виртуальной реальности.

Фото: Медиа центр ГУАП.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Направление по разработке мобильных приложений развивается в ГУАП с 2019 года. По новому стандарту для среднего профессионального образования курс по разработке мобильных приложений входит в учебную программу специальности «Информационные системы и программирование». Поэтому назрела необходимость создания Лаборатории разработки мобильных приложений.

Новое подразделение оснастили современным аппаратным и программным обеспечением, которое включает порядка 30 единиц техники. Это мощные компьютеры и планшеты, а также высокопроизводительные серверы. С помощью такого оборудования студенты могут не только разрабатывать, но и тестировать приложения для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. Лаборатория используется как в учебных целях - для проведения занятий и практик, так и для проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в одноименной компетенции. Также студенты могут готовиться к олимпиадам по программированию и различным хакатонам.

РОБОТЫ И РАБОТА

Одно из востребованных и популярных среди абитуриентов направлений –робототехника – также активно развивается в ГУАП. И теперь студенты могут научиться работать, в том числе, с промышленными роботами. Это стало возможным благодаря открытию Лаборатории промышленной робототехники. В ней можно научиться программировать роботов, контролировать процесс сварки, паллетирования (перемещение объектов с одной линии на другую) и фрезеровки, а также создавать цифровые двойники реального производственного процесса.

Функционирует новое учебное подразделение вуза на базе Инженерной школы ГУАП. Лаборатория оснащена современным аппаратным и программным обеспечением – мощными компьютерами и промышленными роботами KUKA, а также высокопроизводительными серверами. Это оборудование позволит студентам ГУАП программировать и разрабатывать цифровых двойников промышленных роботов, необходимых для повышения эффективности учебного процесса или развития идей своих стартапов. Также оно поможет проводить тестирование разработанных цифровых моделей проектов.

– В составе оборудования лаборатории – два робота серии KUKA КР-10 и один робот серии KUKA КР-8. Они могут выполнять три типа промышленной работы, которая реально используется на производстве, – это сварка, паллетирование и фрезеровка (обработка деталей из различных материалов). В лаборатории студенты научатся программировать роботов, записывать простые движения в точках координат, использовать функции движения, которые применяются на всех промышленных роботах, – отмечает директор Инженерной школы ГУАП Сергей Солёный.

Фото: Медиа центр ГУАП.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Еще два новых научных подразделения вуза – это Лаборатория мехатроники и Лаборатория инженерии космических систем. Подразделения подобного уровня дают возможность студентам готовить и защищать дипломные проекты в рамках учебных программ, а также получать реальный практический опыт, востребованный на производстве, проводить собственные исследования.

В Лаборатории мехатроники студенты на практике отрабатывают навыки по сборке и монтажу мехатронных систем, проектировать промышленные сети, моделировать разнообразные производственные процессы: программировать промышленные контроллеры, настраивать электронные компоненты. Для обучающихся доступно оборудование таких фирм, как «PHOENIX CONTACT», «Hirschmann», «FESTO», «Simens». Это передовые производители в области мехатронных модулей движения, пневматических компонентов, различных видов датчиков, промышленных контроллеров, оборудование связи электронных компонентов между собой.

А в Лаборатории инженерии космических систем реализуется формат обучающей фабрики с полным циклом разработки макета малого космического аппарата от проектирования 3D-модели до функциональных испытаний собранного макета спутника. На первом этапе студенты создают 3D-модели спутника и его корпуса, с необходимыми техническими требованиями. На втором этапе разрабатывают и собирают электронные устройства, выполняют трассировку плат, пайку, осуществляют сборку функционального макета. Затем проводят основные полунатурные испытания с инженерными расчетами и имитационным моделированием малого космического аппарата (МКА). На заключительном этапе необходимо выполнить программирование бортового компьютера спутника для обеспечения целевой задачи.

Все эти лаборатории активно участвуют в учебном процессе, благодаря чему будущие выпускники получают реальный опыт работы с оборудованием, которое используется в промышленности. Выпускники смогут применить эти навыки сразу после окончания вуза, что позволит сократить процесс адаптации молодых специалистов на предприятиях в реальной производственной среде.

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