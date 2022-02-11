Двое из ларца. Петербургские кошки-близнецы с разноцветными глазами признаны самыми красивыми в мире

Как живут кошки-близнецы из Петербурга, признаные самими красивыми в мире / Фото: instagram.com/sis.twins/

В Санкт-Петербурге живут самые красивые кошки в мире. Таким статусом награждены две белоснежные близняшки Абис и Айрис - пушистые очаровашки с разноцветными глазами. В 2016 году кошки стали звездами Instagram, быстро завоевав любовь подписчиков. А в 2021 году выиграли мировой конкурс красоты и появились на международном календаре Cats of Instagram.

Близняшки попали в календарь самых красивых кошек в мире / Фото: instagram.com/sis.twins/

Красотки живут в семье у петербуржца Павла Дягилева. В 2016 году он переодически просматривал разные паблики в социальных сетях, где отдавали в хорошие руки животных. У мужчины когда-то тоже была кошка, но ее не стало, и он искал новую любимицу, чтобы заполнить пустоту утраты. На глаза Павлу попалось объявление, в котором говорилось, что кошка понесла несколько котят. Породы у них нет. Среди котят оказались две сестрички с "глазами-самоцветами" - один голубой, другой зеленый. Изначально Павел не планировал брать двух кошек, но разлучить сестренок просто не смог.

Павел забрал кошек к себе в 2016 году и не ожидал, что к ним придет мировая известность / Фото: instagram.com/sis.twins/

- Instagram у Абис и Айрис появился почти сразу, в 2016 году. Просто для того, чтобы не утомлять моих подписчиков фотографиями кошек, - рассказал Павел.

Надежды и даже мысли о том, что блог станет популярным, у хозяина не было. Однако красавиц-близняшек заметили на просторах сети, в том числе и крупные паблики про животных, такой как Cats of Instagram. После этого подписчики стали расти с огромной скоростью.

Но все же вести Instagram не так-то просто, так как он отнимает много времени, признается Павел.

- Самое сложное это время. Поэтому периодически мы из него (из Instagram, прим.ред.) пропадаем на длительное время. Instagram это такая же работа, и не всегда есть время чтобы её выполнять, - рассказал Павел.

Порой девочки примеряют новые необычные образы / Фото: instagram.com/sis.twins/

Несмотря на то, что кошки похожи друг на друга, как две капли воды, по характеру они разные.

- Абис более спокойная и покладистая. Айрис чуть-чуть хулиганка. Но когда они начинают играть сложно уже понять кто есть кто, - поделился хозяин.

Приоритеты в игрушках у них такие же, как и у многих кошек. Любят коробки. Любимые игрушки, конечно же, это всякие случайные фантики. После игры днем они нередко спят по отдельности на своих лежанках, но ночью всегда спят вместе в обнимку на диване.

И продолжают очаровывать подписчиков в соцсетях / Фото: instagram.com/sis.twins/

Разумеется, на таких красавиц большой спрос. Павел рассказал, что запросы о разведении и котятах поступают постоянно. Однако кошки уже стерилизованные.

- Всегда отвечаем, что если вы по-настоящему хотите таких же, то приложив усилия вы легко можете найти в приютах или объявлениях, как и мы когда-то давно случайно нашли своих, чтобы заполнить пустоту от потерянного прежнего любимого питомца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам и втроем хорошо живется»: Как ворона с кошкой сделали автослесаря из Петербурга звездой интернета

«Комсомолка» поговорила с героем вирусного ролика, набравшего уже больше 600 000 просмотров в TikTok (подробности)

Из грязи в князи: Как бездомный пес Кефир стал лучшей собакой России-2019, звездой Instagram и легендой Соснового бора

Собаку выкинули на улицу хозяева, но теперь у нее в друзьях весь город (подробности)