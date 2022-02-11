Погода на выходные 12 и 13 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге: Теплый циклон "Юта" и сильный ветер

Какой будет погода в выходные в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге стоит практически весенняя. На улице оттепель, капли барабанят по карнизам, на дорогах лужи, а воздух наполнен теплом. В ближайшие выходные такой настрой сохранится, лишь чуть-чуть подморозит в субботу. Зато следом в город придет теплый циклон. Рассказываем, какой будет погода на выходные 12 и 13 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге.

- С начала уходящей недели в Петербурге установилась практически весенняя погода с температурой на 5-7 градусов превышающая климатическую норму. Более того, последние три дня оказались со средней суточной температурой выше нуля, - рассказал "КП-Петербург" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 12 февраля, оттепель возьмет небольшую паузу. Погода будет облачная с прояснениями и практически весь день без осадков. Лишь ближе к вечеру местами закружит слабый снег. Температура понизится, но все равно останется выше нормы. В ночное время до минус 4-6 градусов, днем около ноля.

Вечером в субботу на Петербург с запада начнет надвигаться циклон, который немецкие синоптики прозвали "Юта".

- В воскресенье, 13 февраля, погоду будет как раз формировать теплый фронт этого циклона, а затем и его теплый сектор. В Петербурге будет облачно, ночью пройдет снег, днем мокрый снег, переходящий в дожди. Кроме того, в городе на Неве поднимется юго-западный, порывистый ветер до 6-11 метров в секунду. Ночью от нуля до минус 2 градусов, днем 1-3 градуса тепла, - рассказал синоптик.

В понедельник, 14 февраля, теплый циклон продолжит царствовать в Петербурге, что как нельзя кстати для романтических свиданий в День Святого Валентина. Правда, прогулкам может помешать мокрый снег с дождем. Зато температура воздуха поднимется до 2-4 градусов тепла.

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