Объем продаж квартир в холдинге «РСТИ» вырос более чем на 50%. Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

По итогам 2021 года количество квартир, проданных холдингом «РСТИ» (Росстройинвест) в Санкт-Петербурге, выросло на 51,8% по сравнению с 2020 годом. В квадратных метрах рост составил 64,1% (продано более 80 тысяч кв. м жилья).

Увеличение показателей объясняется выводом на рынок сразу нескольких новых объектов – в 2021 году холдинг открыл продажи квартир в жилых комплексах «БелАрт», «Тайм Сквер» и Cube, а также в третьем корпусе жилого комплекса Familia. Всего было выведено в продажу 85,5 тысяч кв. м недвижимости. Еще одной причиной стал рост средней площади лота (с 45,8 до 49,5 кв. м).

Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

За прошедший год компания сдала в эксплуатацию вторую и третью очереди жилого комплекса NewTime, первую и вторую очередь проекта Terra, а также первый корпус жилого комплекса Familia. Общая площадь сданных объектов составила 204,5 тысячи кв. м. Кроме того, была введена в эксплуатацию общеобразовательная школа в Приморском районе на 1600 мест. Также холдинг «РСТИ» достроил два проблемных объекта ГК «Норманн» – третий корпус жилого комплекса «Три апельсина» и первый этап жилого комплекса «На Заречной».

В текущем году холдинг «РСТИ» планирует сдать четвертую, пятую, шестую и седьмую очереди проекта NewTime, вторую и третью очереди жилого комплекса Familia, а также третий корпус проектаTerra. На первый квартал текущего года намечен ввод в эксплуатацию дизайнерского дома ELEVEN в Москве, в котором на данный момент реализовано больше 70% лотов. До конца года планируется сдать новый корпус НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе во Фрунзенском районе.