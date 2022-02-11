Почему Петербург обгоняет Москву по заболеваемости коронавирусом

По словам экспертов, есть надежда, что это - гонка по наклонной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москва и Петербург соревнуются в количестве больных коронавирусом с самого начала эпидемии. Но в последние дни Северная столица внезапно начала вырываться вперед, да еще и с большим отрывом. Обходили Москву мы за неделю трижды: 6, 9 и 11 февраля. Самый большой разрыв зарегистрирован в минувшую среду: 19 644 новых случаев за сутки «у нас» и 11 521 – «у них».

АНОМАЛИЯ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

- Пятая волна эпидемии на самом деле оказалась очень быстрой, - констатирует кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов. – Судя по тем данным, которые мы сейчас имеем на руках, Москва уже находится на ее спаде. Как, по большому счету, и Петербург. Но поскольку мы всегда отстаем от столицы по меньшей мере на неделю-две, у нас этот спад менее выражен. То есть, некая гонка действительно есть. Но есть также и надежда, что это гонка по наклонной.

Впрочем, есть один нюанс: если посмотреть на кривые заболеваемости, то никакого четкого и уверенного падения там нет и в помине. Более того – Северная столица в пятницу, 11 февраля, установила новый абсолютный рекорд по количеству новых случаев заражения за сутки: 22 070 человек. В чем дело?

Скачки статистики могут быть связаны с тем, что теперь в нее вносятся в том числе результаты экспресс-тестов на антигены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ситуация на самом деле странная, - отмечает Алексей Куприянов. – Потому что вместе с заболеваемостью, по идее, должны расти и другие показатели – к примеру, смертность, количество госпитализаций или запросы в поисковиках на тему вызова скорой или врача на дом. Но они не растут. Более того – если судить по ним, получается, что пик пятой волны мы преодолели еще в районе 31 января.

Возможных объяснений два. Первое – мы имеем дело с некой статистической аномалией. Второе – с 5 февраля в России действует новая методика подсчета заболевших. Теперь в ежедневные сводки включаются также и те, кто сдал не обычный ПЦР, а экспресс-тест. А поскольку экспресс-тесты быстрее, проще и дешевле – логично, что и выявляемость за их счет резко выросла.

- Возможно, дело как раз в том, что в Москве эту систему переняли быстрее, чем в Петербурге, - предполагает Алексей Куприянов. – Поэтому они уже успели пережить новый всплеск и выровняться, а мы только-только на этот этап вступаем.

В целом же, если не обращать внимания на «аномалию», прогноз пока что благоприятный.

- Мне все же кажется, что мы находимся на нисходящем тренде, и волна идет на спад, - заключает Алексей Куприянов. – Но нужно, конечно, немного подождать, потому что природа, увы, не всегда подчиняется математике.

Один из возможных "симптомов выздоровления" - снижение количества обращений в городские поликлиники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

«СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ»

В главном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу также пусть и с осторожностью, но все же подтвердили: да, действительно, наш город отстает от Москвы.

- Есть основания полагать, что Москва уже преодолела пик пятой волны, и теперь движется по нисходящей, - объясняют в ведомстве. – В то время как в Петербурге заболеваемость пока еще только стабилизировалась.

Такое, к слову, происходит уже не в первый раз: все события, связанные с эпидемией в столице, будь то очередной всплеск заболеваемости или, наоборот, выход на плато, происходят, как правило, на неделю-две раньше, чем у нас. Причина – транспортные потоки и международные связи. В Москве больше аэропортов и вокзалов, активнее трафик, теснее контакты. И если сейчас пятая волна в столице действительно начала затухать, то и нам терпеть осталось недолго – судя по всему, в Петербурге это может случиться уже во второй половине февраля.

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