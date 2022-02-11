Власти Санкт-Петербурга хотят в пять раз увеличить штраф для «зайцев» в транспорте

В Санкт-Петербурге могут увеличить размер штрафа для "зайцев" в транспорте до 2,5 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга намерены в пять раз увеличить штраф для «зайцев» в городском общественном транспорте. Неожиданный проект соответствующего закона опубликовали на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. В документе есть два пункта. В первом сказано, что вместо штрафа в 1 тысячу рублей за безбилетный проезд в метро теперь придется платить 2,5 тысячи рублей. Во втором пункте говорится о пятикратном росте размера штрафа для «зайцев» на наземном транспорте – с 500 рублей до тех же 2,5 тысячи рублей. Но пока это все только на бумаге - губернатор не подписывал проект.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, - отмечается в проекте постановления.

О причинах резких перемен в документе не говорится. Не исключено, что это может быть связано с увеличением количества наземного транспорта без кондукторов. «КП Санкт-Петербург» направила уточняющие вопросы в пресс-службу городского комитета по транспорту. Там подтвердили нашу теорию и отметили, что новые штрафные санкции призваны воспитать сознательность в пассажирах. Кроме этого в Смольном называют штрафы соразмерными с ценой месячных проездных.

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