Что произошло на ж/д переезде у «Лахты», где электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик погиб под электричкой на севере Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) организовала проверку по факту гибели шестилетнего ребенка на ж/д переходе в Приморском районе Петербурга. Напомним, трагедия произошла в 17:52 в пятницу, 11 февраля, на 16-м километре перегона «Лахта – Новая деревня». По информации «Дорожного инспектора», ребенок переходил ж/д пути с папой и сестрой, но в какой-то момент дернулся навстречу поезду. По информации СЗТП, машинист пытался предотвратить трагедию всеми способами, но не вышло.

- Машинист электропоезда громко сигналил и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мальчик скончался в больнице. Прокуратура собирается оценить состояние ж/д полотна и дать оценку ответственным лицам, - передает пресс-служба СЗТП.

Место происшествия. Фото: google.com/maps

Спустя час после трагедии «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе УТ МВД на транспорте, что мальчик погиб на переходе, оборудованным светофором. Однако позже оказалось, что это место «дикое» и никак не регулируется. В полиции добавили, что мальчика задело по касательной после того, как он отбежал от родителя. К травмированному ребенку ринулись очевидцы, чуть позже на место прибыла «скорая». К сожалению, спасти его не удалось. Мальчик погиб на глаза отца и сестренки.

Этот переход не оборудован светофорами. Фото: vk.com/dorinspb

По факту трагедии СК провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело. Но подозреваемых пока нет. Судя по карте, злосчастный переход вел от автобусной остановки на Приморском шоссе (у «Лахта Центра») до Южной улицы, где находится частный сектор.

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