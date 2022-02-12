12-летний мальчик выстрелил в одноклассника на перемене в школе в Ленобласти

Мальчик обстрелял своего одноклассника в школе в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одной из школ города Гатчина в Ленинградской области ребенок обстрелял своего одноклассника. Инцидент произошел около 11:50 часов утра 10 февраля 2022 года во время перемены в учебном заведении, расположенном на улице Слепнева. 12-летний мальчик, ученик шестого класса хвастался перед друзьями тем, что у него есть пневматический пистолет, что и привело к травмам.

- На перемене между уроками в коридоре школы 12-летний мальчик хвастался перед друзьями тем, что у него есть пневматический пистолет. В какой-то момент он дважды выстрелил в своего 13-летнего одноклассника, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сразу же из школы ребенка не госпитализировали. Вместе с родителями он пришел в детскую поликлинику. Там его осмотрели и обнаружили гематомы в области тела и на ягодицах. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Полицейские опросили стрелявшего мальчика. Тот рассказал, что пистолет он обменял у малознакомого мальчишки из другой школы. А после того, как выстрелил в своего одноклассника, пистолет выбросил в мусорный контейнер.

Известно, что у обоих мальчиков семьи благополучные, на учетах нигде не состоят. Сейчас проверку проводит следственный комитет.

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