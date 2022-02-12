"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 12 февраля

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погоды Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга объявили "желтый" уровень опасности в городе. В Смольном предупредили, что 12 февраля 2022 года на Северную столицу надвигается непогода. Город накроет сильный ветер, а циклон "Юта" к вечеру добавит еще много мокрого снега.

- По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и налипания мокрого снега, - сообщили в городской администрации.

Отметим, что "желтый" уровень опасности - это второй уровень и он означает потенциально опасную погоду. Тем не менее, жителям города посоветовали быть осторожными на улице. Особенно это касается водителей автомобилей. Им рекомендовали в целом воздержаться от поездок, так как при такой погоде повышается риск ДТП.

Напомним, что погоду 12 февраля в Петербурге будет определять североатлантический циклон "Юта", который надвигается на город с запада. Он принесет облака и мокрый снег.

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