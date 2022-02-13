Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 14 февраля по 20 февраля 2022 года: дожди и оттепель

Плюсовая температура не покинет город на Неве до конца недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тепло решило задержаться в Петербурге еще ненадолго. Новая неделя в Северной столице ожидается дождливой и с плюсовой температурой. Какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 7 февраля по 13 февраля 2022 года, рассказывает «Комсомольская правда».

По данным специалистов портала gismeteo, уже в понедельник 14 февраля воздух прогреется до +1 градуса днем, ночью синоптики обещают незначительное похолодание до нуля. При этом обещают дождь со снегом в качестве дополнительной нагрузки для петербургских коммунальщиков.

И далее тенденция на околонуевые температуры сохранится до конца недели. Вторник и среда до +2 градусов, снег с дождем и оттепель. Сохраняется вероятность возникновения гололедицы. Сотрудник МЧС просят петербуржцев и гостей Северной столицы соблюдать осторожность. Ветер южных направлений, от слабого до умеренного. Атмосферное давление нормальное или чуть ниже нормы.

Температура начнет опускаться лишь в субботу 19 февраля. Ночью обещают похолодание до -3 градусов, днем до -1. Похожая ситуация на следующий день в воскресенье.

Напомним, 12-13 февраля власти Петербурга ввели «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Причиной стал сильный ветер до 15 метров в секунду.

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