В Петербурге задержали членов преступной группировки за серию заказных убийств в 90-е

Один из подозреваемых. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу

В Петербурге задержали подозреваемых в серии заказных убийств, совершенных еще 20 лет назад. Причастными к нераскрытым преступлениям в конце 90-х стали двое мужчин 53 и 56 лет. По данным регионального Главка, представителей «боевого крыла» бандитских группировок обнаружили в Северной столице и городе Боровичи. Теперь их передали следственным органам.

По данным следствия, зимой 1997 года в составе преступной группировки задержанные убили четыре человека в разное время. Жертвой ОПГ был и вице-президент одной из общественных организаций

- По версии следствия, указанные лица в составе организованной преступной группы совместно с иными соучастниками совершили ряд заказанных убийств с использованием огнестрельного оружия: убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны; убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имеющего притяжение к криминальным кругам; в декабре 1996 года покушение на убийство предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины, - рассказали в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

Оружие изъятое на месте притупления. Фото: Следственный комитет по Санкт-Петербургу

Одному из задержанных уже предъявили обвинения, каждому избрали меру пресечения. Еще установлено, что один предполагаемый киллер скончался в 2006 году, второй – в розыске еще с 2000 года. Следствие выясняет, где находятся остальные члены преступной банды.

- Как выяснили оперативники уголовного розыска, спустя более 20 лет после тех событий Андрей Ч. трудится рабочим на местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. нигде официально не работает и живет на накопленные сбережения, - добавили в МВД по Санкт-Петербургу.

В СКР планируют объединить преступления в одно уголовное дело.