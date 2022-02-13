Циклон «Юта» обеспечил Петербургу дожди и потепление до конца недели

Тротуары и дороги покроются гололедом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Североатлантический циклон «Юта» закрыл Петербург от зимы и принес городу тепло. Но в добавок к плюсовой температуре жители берегов Невы получили побочный эффект в виде дождя, гололеда и сильного ветра. Синоптики рассказали, какая погода ждет Северную столицу на этой неделе.

Начало новой недели будет сырым, ветреным и еще более теплым, утверждает синоптик Юрий Куткевич.

- Над Петербургом несколько циклонов и они смещаются очень медленно. Поэтому большую часть рабочей недели мы будем находится под влиянием теплых воздушных масс. Температура будет выше среднего от +1 до +3 градусов, осадки в виде снега и временами даже с дождем. Давление ниже нормы, - рассказал он «КП-Петербург».

Сильный ветер, который мы наблюдали в входные, отступит уже в понедельник. Его сила будет стабильной, в районе 12 метров в секунду. Зима, по словам Куткевица, вернется в Северную столицу в конце недели. В воскресенье 20 февраля ожидается похолодание до – 7 градусов.

Ну а пока на ближайшие сутки сохраняется «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Из-за сильного ветра в городе повышается вероятность возникновения ДТП. Также на тротуарах наблюдается гололед.