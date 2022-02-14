Пьяный водитель протаранил машину ГИБДД в Петербурге

Нарушитель протаранил машину ГИБДД в Петербурге. Фото: МВД РФ/youtube.com/channel/МВД Медиа

В Петербурге пьяный водитель пошел на таран машины инспекторов ГИБДД, которые пытались его остановить. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, поэтому не горел желанием встречаться с полицией.

- 12 февраля около 4 часов 40 минут у дома 1 по Витебскому проспекту в ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» полицейские обратили внимание на автомобиль «Мазда», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержать нарушителя удалось на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. Чтобы его остановить, инспекторы приняли решение подставить под удар свою машину. В результате столкновения один из полицейских, сидевший с пассажирской стороны, получил травмы и был госпитализирован. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Сам «гонщик» серьезно не пострадал.

Уходившим от погони водителем оказался 30-летний уроженец Республики Коми. Вину он признал. Только за последний год его 17 раз штрафовали на нарушение правил, а однажды завели уголовное дело за пьяное вождение. Теперь лихачу грозит до двух лет лишения свободы за повторный проступок.