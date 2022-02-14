Дневник свахи: Всем женщинам нужны деньги и верность, а мужчинам главное - внешность

За 12 лет своей работы Татьяна сделала счастливыми сотни пар

Для одних День Святого Валентина - праздник любви и нежности, для других - время тоски и депрессии. Пережить 14 февраля некоторым одиночкам действительно непросто.

Настоящая сваха Татьяна Николаева, которая за 12 лет своей работы сделала счастливыми сотни пар, поделилась с «Комсомолкой» проверенными советами об отношениях. «Петербургская Лариса Гузеева» рассказала, где нынче искать принца на белом коне, чем зацепить даму сердца на первом свидании и как сделать так, чтобы оно не стало последним.

СВИДАНИЕ-МИНУТКА

Я сама когда-то была клиенткой брачного агентства. Так выпали карты, что в 52 года пришла туда с желанием еще раз выйти замуж, и уже через полгода стала счастливой супругой.

Потом я стала работать в этом агентстве. Так как по образованию я психолог, мне предложили должность свахи. Тогда я почему-то думала, что смогу всем помочь, но, конечно, это не так. Тем не менее, мои собственные ошибки помогают не совершать их другим людям.

Считается, что агентство - это не современно, да и стыдно как-то. Молодые люди фыркают, мол, на улице познакомиться можно, еще проще - на сайтах знакомств. Я против этого ничего не имею, только вот не всем там везет!

Когда-то Татьяна сама была клиенткой брачного агентства

Как-то к нам пришел мужчина, который до этого успел посидеть на известных сайтах знакомств. Он рассказал про свое свидание – оно закончилось на первой минуте. Там был такой забавный диалог.

- Привет, куда пойдем? – спросила его довольная девушка, которой он назначил встречу.

- Не знаю, куда пойдешь ты, а я домой, - хмуро буркнул он в ответ, развернулся и ушел. После этого он оказался у нас.

И дело вовсе не в том, что мужчина этот грубый. Просто женщина на фотке оказалась на 10 лет младше, чем в реальной жизни. Он очень был зол, так как ждал совсем другую.

У нас такого не бывает. Мы фотосессии своим клиентам проводим сами, снимки не ретушируем. Какой есть человек в жизни – того и сватаем.

«И ЧТОБЫ НЕ ВЫНОСИЛА МОЗГ»

Часто самая сложная часть для наших женихов и невест - это заполнение анкеты.

По словам Татьяны, мужчины на образование своей возлюбленной внимания совсем не обращают

Основные требования у женщин к избраннику - это достойный заработок, профессионализм и верность. Они рассуждают так: если мужчина не является профессионалом хоть в каком-то деле, то у него будут проблемы с самооценкой. У них это вещи связанны напрямую. А кому нужен неуверенный в себе мужчина? Если на пороге лежит тряпка, то об нее обязательно вытрут ноги. Деньги также важны не потому, что женщины меркантильные, а потому что им нужно думать о будущем – декрете и о том, кто их будет в это время кормить.

Для мужчин важен внешний вид девушки. Также в анкетах часто фигурирует примечание: «И чтобы не выносила мозг». Верность и честность, конечно, тоже на первом месте. А вот на образование и профессию особого внимания не обращают. Часто мужчины хотят спутницу «помоложе», поэтому претендентки до 30 лет разлетаются у нас, как горячие пирожки. Почти со ста процентной вероятность они выходят замуж уже через полгода.

Но, раскрою вам секрет, в 90 процентов случаев в итоге люди выбирают того, кто никак не соответствует их идеалу. Это все работает подсознательно и, чаще всего, зависит от детских воспоминаний.

По словам Татьяны, работать над отношениями нужно и в браке

К примеру, была у меня пара – состоятельный мужчина, работающий заграницей, и умница-красавица девушка, которая ему приглянулась. Они друг другу понравились, ездили вместе отдыхать. Но как-то он мне звонит и говорит, что не может понять, нравится ли ей. Начинаем разбираться, выясняется, что они еще за руки даже не держались. Я решила спросить у нее напрямую, в чем дело.

- Знаете, он очень хороший. Но нам нужно прекратить отношения, потому что у него на груди много волос, - огорошила леди.

Я начала ей объяснять, что это ведь не главное! Он добрый, заботливый, может обеспечить семью. Попросила ее вспомнить, был ли в ее детстве какой-то неприятный мужчина с волосатой грудью. Все это мы проработали, и пару удалось сохранить.

А еще говорят, что мужчины выбирают женщин, похожих на их матерей, а женщины - на отцов. Частично это действительно так.

Был у меня молодой клиент с внешностью, как с обложки. И работа хорошая, и жил в Финляндии. Но с женщинами не клеилось. Выяснили, что ему принципиально нужна блондинка, так как его мама светловолосая. И тут – бац – в него влюбляется брюнетка. Самая настоящая, жгучая брюнетка! Подсказала ей, что ему нравятся светловолосые, девушка это учла и перекрасилась, сейчас они счастливы вместе. Стабильные отношения оказались важнее цвета волос.

На первое свидание девушкам Татьяна советует одеваться более скромно

ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ

Многие думают, что над отношениями нужно работать только когда ты к ним идешь. Гораздо важнее работать над ними в браке. Это стоит даже выше, чем воспитание детей. Мужчина ведь никогда сам не расскажет о своих переживаниях, поэтому женщина должна все расспрашивать, показывать ему, что он важен для нее, что она всегда о нем помнит. Иначе уже через год им и поговорить не о чем будет.

Но все-таки до брака еще дойти нужно. Это тоже нередко становится проблемой. Даже для тех, у кого уже есть партнеры. Мое мнение, что для предложения руки и сердца паре достаточно полгода. За это время можно понять, хочешь ли ты быть с человеком.

Если вам уже невтерпеж, а мужчина все никак не решается повести под венец, то стоит об этом прямо поговорить. Без всяких там излюбленных намеков. Примерно так:

«Дорогой, ты у меня такой замечательный. Я безумно рада, что мы вместе, мне с тобой очень хорошо. У тебя все так замечательно получается, я тобой горжусь. Я уже поняла, что готова стать твоей женой и хочу от тебя детей».

Татьяна говорит, что лучшее место для знакомства - это спортивные мероприятия

То есть сначала мы даем мужчине понять, насколько его ценим, потом говорим, чего от него хотим. Если он отказывается или говорит, что все будет, но позже, то можно дать ему на решение месяца три. После этого нужен ультиматум. Если ты не хочешь создавать семью, а для меня это важно, я буду искать человека, готового к семейной жизни.

ДЕКОЛЬТЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

Я верю в любовь с первого взгляда, более того, думаю, что она и является решающим фактором. И тут давайте поговорим про первое свидание. На самом деле это целая наука с огромным количеством нюансов.

Многие думают, что наряжаться на первое свидание с особым усердием должна женщина. Нет! Это должна быть прерогатива мужчины.

У меня был клиент по всем параметрам достойный, но одинокий. Каждое его первое свидание становилось последним. Он уже не знал, что делать. А я смотрю, что он к нам в агентство все время ходит в свитерах на три размера больше. Оказалось, также он появляется и на свиданиях. Объяснение - «комфортно».

В агентстве Татьяны молодые девушки разлетаются "как горячие пирожки"

Я предложила ему сменить гардероб. И вот уже шесть лет он вместе со своей супругой поздравляет меня со всеми праздниками.

Девушкам, наоборот, сильно прихорашиваться для первого свидания не нужно. Не стоит надевать что-то сексуальное. Длинные серьги, глубокое декольте и разрезы на юбках оставляем дома. Да, это все способы впечатлить мужчину. Но если он сразу понимает, что девушка пытается его впечатлить, у него сработает: «Ага, ей только пуговку расстегни – и она моя!» и ни о каких серьезных отношениях он больше не думает!

Понять, что ты мужчине понравилась при первой встрече просто. Если он много болтает, то уже попал к тебе в руки. Женщине в этот момент нужно просто внимательно слушать, периодически восхищаться и смеяться. Первое свидание пережили - хорошо. Но не стоит спрашивать у мужчины, когда же второе. Здесь завоеватель не вы.

Для многих еще одним серьезным поводом для раздумий становится первая совместная ночь. Когда можно? Есть мнение, что всем мужчинам нужен только секс. Это правда. Но для женщины это не повод обижаться, а возможность поднять самооценку и немного поиграть.

Татьяна верит, что любви покорны все возрасты

До момента близости мужчина готов на все. Может наобещать целые горы. Это нормально. Важно в это время успеть его зацепить чем-то еще, кроме сексуальности. Если вы понимаете, что он с вами уже поделился каким-то секретом, своей слабостью, травмой, то, скорее всего, можно не бояться, что после первой ночи любви все закончится.

КОНКРЕТНО

Где искать знакомства?

- Лучшее место для знакомства - это место деятельное. К примеру, в театре, кино или кафе вероятность познакомиться очень мала. А вот спортивные соревнования - самое то. Сходите на волейбол, баскетбол или просто покатайтесь на коньках, а еще лучше просто чаще смотрите по сторонам на улице.

Как одиночкам пережить 14 февраля?

- Как показывает практика, одни из лучших браков рождаются из дружбы. Поэтому советую в этот день всем внимательней посмотреть на своих друзей и коллег. Если среди них есть одиночки, предложите провести день вместе, просто по-дружески. Дальше романтика все сделает за вас. А даже если ничего и не сложится, то вы хотя бы не будете грустить.

- Еще 14 февраля можно в полной мере насладиться своим одиночеством. В этом факте нет ничего ужасного. Мелодрама со счастливым концом точно придаст уверенности в скором появлении второй половинки.